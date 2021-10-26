Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e çok sert Squid Game tepkisi: "Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun"
Bir zamanlar A'dan Z'ye isimli gündüz kuşağı programıyla en sevilen sunucular arasında yer alan Esra Ceyhan, oyuncu Bergüzar Korel'in Squid Game dizisi ile ilgili uyarılarına tepki gösterdi. Bergüzar Korel'i geçmiş yıllarda oynadığı "Binbir Gece" dizisi üzerinden eleştiren Ceyhan, "Sen içinde yer aldığın dizinin hikâyesini ne çabuk unuttun" dedi.
Geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.
Diziyle ilgili ünlü oyuncu Bergüzar Korel de tepki göstermişti.
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Üçüncü çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki Korel, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Duyduklarıma inanamıyorum. Squid Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim" demişti.
ESRA CEYHAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Son olarak bu paylaşımla ilgili beklenmeyen bir çıkış geldi. Ünlü sunucu Esra Ceyhan, Bergüzar Korel'i "Binbir Gece" dizisi üzerinden eleştirdi.
Ceyhan yaptığı yorumda "Ne çabuk unuttuk! Ne ahlaksız teklifleri, ne aile içi yasak aşkları, ne şiddetin feriştahını içerek berbat dizileri. Çatır çatır ailecek bu saçmalıklar izlendi. Bunlardan birinde rol alan bir kadın oyuncu da bu günlerde şu zararlı bu yararlı aman çocuklar izlemesin diye ahkâm kesiyor. Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikâyesini ne çabuk unuttun" ifadelerini kullandı.
Ceyhan'ın bu eleştirisi sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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