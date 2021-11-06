Esra Erol'un programında ilginç olay: Canlı yayında, insanları nasıl dolandırdığını anlattı
Esra Erol'un programına çıkan evli ve 2 çocuk annesi olan Gülten isimli bir kadın, TikTok uygulaması üzerinden insanları dolandırdığını ve oradan tanıştığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını harcayarak 'hayatını kararttığını' anlattı. Sevgilisi Ramazan ve eşini istemediğini söyleyen kadın, "Bana sahip çıkın" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Canlı yayına çıkan Gülten isimli bir kadın, kendisiyle ilgili peş peşe itiraflarda bulundu.
TikTok üzerinden yayınladığı dans videolarıyla insanların parasını aldığını söyleyen Gülten Hanım, çok pişman olduğunu ve 'insanların hayatını kararttığını' anlattı.
'ÇOK PARALAR KAZANDIM AMA İNSANLARIN DA HAYATINI KARARTTIM'
Eşi, çocukları ve torunlarıyla güzel bir hayat yaşadığını söyleyen kadın, TikTok uygulaması açtıktan sonra hayatının değiştiğini anlattı. TikTok'ta dans videoları paylaşıp canlı yayınlar açarak takipçi sayısını arttırdığını söyleyen kadın, "Çok paralar kazandım ama birçok kişinin de hayatını kararttım" dedi.
'RAMAZAN'I TELEFONUMA KERİZ-3 DİYE KAYDETTİM'
Uygulama üzerinden Ramazan Çakmak isimli biriyle tanıştığını söyleyen Gülten isimli kadın, "Ramazan canlı yayınlarda bana çok para gönderiyordu. Hatta o bana çok para göndermesin diye yayını kapatıyordum. Ramazan'ın 3 araba parasını yedim. Evli olduğumu falan da biliyordu. Ondan özür diliyorum. Onu kandırdığım için de telefonda Keriz-3 diye kaydettim" dedi.
RAMAZAN ÇAKMAK: DOLANDIRILMADIM, PARALARI KENDİ İSTEĞİMLE GÖNDERDİM
Kadının iddialarının ardından canlı yayına bağlanan Ramazan Çakmak, ise "Gülten Hanım'ın evli olduğunu bilmiyordum. Dolandırılmadım, paraları kendi isteğimle gönderdim. Bana evli olduğunu buluşunca söyledi" ifadelerini kullandı.
EŞLER CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ
1,5 yıldır Ramazan Çakmak ile ilişkisi olduğunu söyleyen Gülten Hanım, boşanma davası açtığı eşiyle de canlı yayında yüzleşti. Telefonla yayına bağlanan Ali Bey, "Eşim 'Ramazan'ı beraber dolandırdık' diyor ama kesinlikle yalan. Eşim paraya boğulduğu için ne yaptığını bilmiyor" dedi.
Eşinin sözlerine sinirlenen Gülten Hanım ise "Adam olup da yaptırmasaydın. Alıp o telefonu kırsaydın" diyerek isyan etti.
'EŞİMİ DE SEVGİLİMİ DE İSTEMİYORUM'
Ali Bey'in TikTok üzerinden para kazandığını ve insanları kandırdığını bilmesine rağmen kendisine karşı gelmediğini sözlerine ekleyen Gülten Hanım, "Eşimi de Ramazan'ı da hayatımda istemiyorum. Eşime boşanma davası açtım ama çekişmeliye döndü" dedi.
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