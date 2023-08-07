Evinde ölü bulunmuştu: Angus Cloud'un annesi, oğlunun son gününü anlattı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:51

Güncelleme: 07.08.2023 - 14:51

"Euphoria" dizisinin yıldızı Angus Cloud, geçen hafta ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulundu. Angus Cloud'un annesi Lisa Cloud, oğlunun son gününü anlattı.

NTV'nin haberine göre, Angus Cloud'un hayatına son verme niyetinde olmadığını söyleyen Lisa Cloud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, hepinizin bilmesini isterim ki aileme gösterdiğiniz sevgiye minnettarım" dedi.

'SABAH GÖRÜŞECEĞİMİZİ SÖYLEDİK'

Lisa Cloud, "Ayrıca bilmenizi isterim ki oğlum, babasının akciğer zarı kanserinden zamansız ölümü nedeniyle derin bir keder içinde olmasına rağmen son gününde neşeliydi. Odasını yeniden düzenliyor ve sevdiği evde bir süre daha kalmak niyetiyle eşyalarını yerleştiriyordu. Üniversitede okuyan kız kardeşlerinin geçimine yardımcı olmak ve annesine duygusal ve maddi olarak yardım etmek istediğinden söz ediyordu" ifadelerini kullandı.

Cloud, "Hayatına son vermek gibi bir niyeti yoktu. İyi geceler diye sarıldığımızda birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi ve sabah görüşeceğimizi söyledik. Ondan sonra vücuduna ne girdiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey başını sanat projeleri üzerinde çalıştığı masaya koyduğu, uykuya daldığı ve bir daha uyanmadığı" diye konuştu.

'BU DÜNYADAN AYRILMAYA NİYETLİ OLMADIĞI ÇOK AÇIK'

Anne Cloud sözlerini, "Kazara ve trajik bir şekilde aşırı doz aldığını öğrenebiliriz ancak bu dünyadan ayrılmaya niyetli olmadığı çok açık. Durumun böyle olmadığını bilmenizi isterim. Onun anısını onurlandırmak için lütfen rastgele iyilik yapmayı günlük yaşamınızın bir parçası haline getirin" diye sonlandırdı.