Zendaya'dan 'Angus Cloud' paylaşımı: 'Onu tanıma şansım olduğu için minnettarım'

Amerikan HBO kanalının Euphoria dizisinde "Fez" karakterini canlandıran aktör Angus Cloud, hayatını kaybetti.

Ailesi, 25 yaşındaki Cloud'un ölümünü "Bugün muhteşem bir insana veda etmek zorunda kaldık" sözleriyle duyurdu.

GEÇEN HAFTA BABASINI KAYBETMİŞTİ

Cloud geçen hafta babasını kaybetmişti ve ailesinin açıklamasına göre 'ruhsal sorunlarla boğuşuyordu'. Ailenin açıklamasında "Tek avuntumuz Angus'un, aynı zamanda en iyi arkadaşı olan, babasıyla yeniden buluştuğunu bilmek" denildi.

Aile bu acı olayın başkaları için de 'yalnız olmadıklarını ve sorunlarıyla sessizlik içinde tek başlarına mücadele etmek zorunda olmadıklarını hatırlatmasını' umduklarını belirtti.

EVİNDE ÖLÜ BNULUNDU

Cloud'un ölüm nedeni açıklanmadı. People dergisi Cloud'un Oakland, California'daki aile evinde öldüğünü duyurdu.

Cloud Euphoria dizisinde bir uyuşturucu satıcısı olan Fezco "Fez" O'Neill'ı canlandırıyordu.

ZENDAYA'DAN İLK PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü oyuncu Zendaya da, Euphoria dizisindeki rol arkadaşı için Instagram'dan uzun bir mesaj paylaştı.

Cloud'un bir fotoğrafını yayımlayan Zendaya, gönderiye şu notu düştü:

"Angus’un sonsuz güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Onu bu hayatta tanıma, kardeşim deme, sıcak gözlerini görme, parlak gülümsemesini ve bulaşıcı gülüşünü görüp duyma şansım olduğu için çok minnettarım. İnsanların sevdikleri kişilerden bahsederken bu ifadeyi kullandıklarını biliyorum 'girdikleri her odayı aydınlatabilirler' bunu yapmakta en iyisiydi. Onu bu şekilde hatırlamak istiyorum. Etrafındakilere her zaman yaydığı sınırsız ışık, sevgi ve neşe için yaşamın her anının kıymetini bileceğim.

Kalbim şu anda annesi ve ailesiyle birlikte, bu süreçte lütfen nazik olun, yas herkes için farklı görünür."