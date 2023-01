'Ev kazalarının' önüne geçebilir: Yaşlı bakımında 'akıllı sistem' dönemi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:21

Araştırmalar tüm kazaların dörtte birini teşkil eden ev kazalarının özellikle ilerleyen yaşlarda ciddi yaralanmalara neden olduğunu ortaya koyuyor.

İstatistiklere göre Türkiye’de 65 yaş üzeri nüfusta yıl içinde ev kazası geçirme sıklığı yüzde 67 ve ev kazaları yaşlılıktaki can kaybı nedenleri arasında 6’ncı sırada yer alıyor.

Kas, eklem zayıflıkları, koordinasyon bozuklukları ve dikkat dağınıklığı gibi nedenlerden ötürü gerçekleşen ev kazalarının başlıca çeşitleri ise kayma, takılma ve düşme. Zehirlenme, yanma ve delici-kesici aletle oluşan yaralanmalar da oldukça yaygın.

Son dönemde teknolojide yaşanan ilerlemeler bilhassa yalnız yaşamak durumunda olan yaşlılar için akıllı çözümler üretilmesine olanaklar sağlıyor. Son olarak bu amaçla hem olası kazalara karşı önlem almak hem de yaralanma durumunda sağlık ekiplerinin hızla tıbbi müdahalede bulunulabilmesi için “Yaşlı İletişim ve Destek Sistemi” geliştirildi.

100 YAŞLININ EVİNDE 1 YIL BOYUNCA TEST EDİLDİ

Dünya nüfusunun hızla yaşlandığını ve ileri yaşlarda artan sağlık sorunlarının kaza riskini ciddi oranda artırdığını söyleyen Cerebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, “Bu platform yaşlı bireyin evine yerleştirilen bir grup akıllı sensör, giyilebilir cihaz ve akıllı kutu ile destekleniyor. Akıllı kutu, eve yerleştirilen gaz kaçağı, yangın, hareket tespiti ve kapı zorlanması veya açılmasını bildiren sensörler vasıtasıyla, yaşlı evde yalnızken veya ev boşken oluşabilecek acil durumları tespit ediyor" dedi.

Erkul şöyle devam etti:

"Giyilebilir aksesuarlar da yaşlının düşme veya hareketsiz kalma durumlarının takip edilebilmesini sağlıyor. Ayrıca acil durum bilekliği ile yaşlının kolayca yardım çağırması da mümkün oluyor. Akıllı sistemimiz şu ana dek tek başına yaşamak durumunda olan 100 yaşlının evlerinde bir yıl boyunca başarıyla test edildi. Sistemi geniş kesimlerin faydasına sunmaya hazırlanıyoruz."

Geliştirdikleri ürünle yaşlının evdeki sağlık durumunun çocukları ya da yakınlarınca her an her yerde kolaylıkla takip edilebildiğini belirten Dr. Erkul, “Yaşlı yakınları, sunulan mobil uygulama ile eve kurulan tüm sensörleri kontrol edebiliyor. Tespit edilen olası acil durumlar da mobil uygulama üzerinden anlık bildirim vasıtası ile yaşlı yakınına bildiriliyor" dedi.

Erkul, şöyle konuştu:

"Mobil uygulamada ayrıca olası acil durumlarda kullanılmak üzere yaşlı yakınının iletişim bilgileri ve yaşlıya ilişkin kan grubu, kronik hastalıklar gibi sağlık bilgileri kayıt altına alınıyor. Platform 7 gün 24 saat aktif olarak acil durumları izleyen bir çağrı merkezi ile bütünleşik biçimde çalışıyor. Tespit edilen olası istenmeyen durumlar ve yardım butonunun tetiklediği alarmlar çağrı merkezi tarafından incelenip acil durum şüphesi oluşması durumunda yaşlı ile akıllı kutu üzerinden sesli bağlantı kuruluyor.

Acil durum hakkında teyit alınması durumunda da yaşlı yakınına veya acil durum ekiplerine bildirim yapılıyor. Sistemdeki akıllı kutu kendi 4G iletişim altyapısıyla çalışıyor. Bu sayede sistemin kurulduğu evde internet veya sabit telefon altyapısı gerektirmiyor."