Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Can Gürzap hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti. Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Can Gürzap hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Türkiye'nin önemli sinema, tiyatro ve dizi oyuncularından Can Gürzap yaşamını yitirdi.
CAN GÜRZAP KİMDİR?
Can Gürzap 26 Mayıs 1944 yılında doğdu. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.
CAN GÜRZAP'IN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Kim Bu Adam?: Sébastien Thiery - Tiyatro Diyalog - 2011
Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010
Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009
Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot - Tiyatro İstanbul - 2007
Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006
Yarım Bardak Su: Tarık Günersel - Tiyatro Kedi - 2004
Taraf Tutmak: Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Bu Adreste Bulunamadı: Kressmann Taylor - Tiyatro İstanbul - 2002
İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000
Sanat: Yasmina Reza - Tiyatro İstanbul - 1996
Amadeus: Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Beyaz At: Henrik Ibsen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Sırça Kümes: Tenese Wiliams - Ankara Devlet Tiyatrosu
Yalancı (oyun): Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Öfke: John Osborne - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Chaillot'daki Deli: Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1971
Öfke: Slowomir Mrozek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Andromak: Jean Racine - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968
Akad'ın Yayı: Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
Yakut Balık: Sevgi Sanlı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
CAN GÜRZAP'IN YÖNETTİĞİ OYUNLAR
Bana Bunu Yapma
Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot Tiyatro İstanbul - 2006
Amadeus: Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Taraf Tutmak: Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Terlik (oyun) "Relativeli Speaking": Alan Ayckbourn Tiyatro İstanbul - 2001
Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi: Oktay Arayıcı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Yeşil Papağan Limitet: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Kedi Oyunu: İstvan Orkeny - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Düdüklüde Kıymalı Bamya: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Yangın Yerinde Orkideler: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirendello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Sahibinin Sesi: Sevim Burak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Julius Caesar: William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Deli Dumrul: Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi: Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Pof'la Paf: Ergun Sav - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978
Yelpaze (oyun): Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Kedi Oyunu: Istvan Orkeny - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
CAN GÜRZAP'IN YER ALDIĞI FİLMLER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2017 - Rüstem Fıstıkoğlu
Medcezir - 2013-2015 - Asım Şekip Kaya
İffet - 2011 - Enes Tarıkoğlu
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 - Davut Tataroğlu
Aşk Beklemez - 2006
Rüyalarda Buluşuruz - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Aşkımızda Ölüm Var - 2004
Seni Yaşatacağım - 2003
Aşk ve Gurur - 2002
Beyaz Yalanlar - 2000
Yorgun Ölüm - 1994
Bir Aşk Uğruna - 1994
Yorgun Savaşçı - 1993
Ağrı'ya Dönüş - 1993
İlk Aşk - 1991
Ateşten Günler - 1987
Yangın - 1984
Metres - 1983
Kartallar Yüksek Uçar - 1983
Yorgun Savaşçı - 1979
Yaşam Kavgası - 1978
Sırça Kümes - 1977
CAN GÜRZAP NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz, Aşk Beklemez ve Medcezir gibi yapımlarla tanınan usta sinema, tiyatro, dizi oyuncusu Can Gürzap hayatını kaybetti.
79 yaşındaki Gürzap, 2018'de ciddi bir trafik kazası geçirmişti.
Tiyatroda 52 yıldır aktif olarak yer alan Devlet tiyatrosu sanatçısı Gürzap'ın ölümünü Armağan Çağlayan duyurdu.
Usta oyuncunun fotoğrafını paylaşan Çağlayan, "Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun" ifadelerini kullandı.
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