Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Can Gürzap hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:47

Güncelleme: 01.12.2023 - 17:47

Türkiye'nin önemli sinema, tiyatro ve dizi oyuncularından Can Gürzap yaşamını yitirdi.

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap 26 Mayıs 1944 yılında doğdu. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.

CAN GÜRZAP'IN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Kim Bu Adam?: Sébastien Thiery - Tiyatro Diyalog - 2011

Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010

Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009

Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot - Tiyatro İstanbul - 2007

Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006

Yarım Bardak Su: Tarık Günersel - Tiyatro Kedi - 2004

Taraf Tutmak: Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Bu Adreste Bulunamadı: Kressmann Taylor - Tiyatro İstanbul - 2002

İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000

Sanat: Yasmina Reza - Tiyatro İstanbul - 1996

Amadeus: Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Beyaz At: Henrik Ibsen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Sırça Kümes: Tenese Wiliams - Ankara Devlet Tiyatrosu

Yalancı (oyun): Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Öfke: John Osborne - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Chaillot'daki Deli: Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1971

Öfke: Slowomir Mrozek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

Andromak: Jean Racine - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968

Akad'ın Yayı: Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

Yakut Balık: Sevgi Sanlı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

CAN GÜRZAP'IN YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Bana Bunu Yapma

Gönül Hırsızı: Pierre Chesnot Tiyatro İstanbul - 2006

Amadeus: Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Taraf Tutmak: Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Terlik (oyun) "Relativeli Speaking": Alan Ayckbourn Tiyatro İstanbul - 2001

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi: Oktay Arayıcı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Yeşil Papağan Limitet: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Kedi Oyunu: İstvan Orkeny - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Düdüklüde Kıymalı Bamya: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Yangın Yerinde Orkideler: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirendello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Sahibinin Sesi: Sevim Burak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Julius Caesar: William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Kahvede Şenlik Var: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Deli Dumrul: Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi: Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Pof'la Paf: Ergun Sav - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978

Yelpaze (oyun): Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Kedi Oyunu: Istvan Orkeny - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

CAN GÜRZAP'IN YER ALDIĞI FİLMLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2017 - Rüstem Fıstıkoğlu

Medcezir - 2013-2015 - Asım Şekip Kaya

İffet - 2011 - Enes Tarıkoğlu

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 - Davut Tataroğlu

Aşk Beklemez - 2006

Rüyalarda Buluşuruz - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Seni Yaşatacağım - 2003

Aşk ve Gurur - 2002

Beyaz Yalanlar - 2000

Yorgun Ölüm - 1994

Bir Aşk Uğruna - 1994

Yorgun Savaşçı - 1993

Ağrı'ya Dönüş - 1993

İlk Aşk - 1991

Ateşten Günler - 1987

Yangın - 1984

Metres - 1983

Kartallar Yüksek Uçar - 1983

Yorgun Savaşçı - 1979

Yaşam Kavgası - 1978

Sırça Kümes - 1977

CAN GÜRZAP NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz, Aşk Beklemez ve Medcezir gibi yapımlarla tanınan usta sinema, tiyatro, dizi oyuncusu Can Gürzap hayatını kaybetti.

79 yaşındaki Gürzap, 2018'de ciddi bir trafik kazası geçirmişti.

Tiyatroda 52 yıldır aktif olarak yer alan Devlet tiyatrosu sanatçısı Gürzap'ın ölümünü Armağan Çağlayan duyurdu.

Usta oyuncunun fotoğrafını paylaşan Çağlayan, "Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun" ifadelerini kullandı.