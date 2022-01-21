Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğradığı öne sürüldü. İddiaya göre Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca tekme atan bir genç küfürler savurdu. Ünlü oyuncu olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen'in ünlü oyuncunun yanına koşup güvenliği için koruma ekibi görevlendirdiği iddia edildi.
Yeni projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler’deki evine doğru giderken iddiaya göre aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi.
Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öne sürüldü.
UMUT EVİRGEN'DEN KORUMA TEDBİRİ
Olayı duyan Umut Evirgen iddiaya göre soluğu Sarıkaya'nın yanında aldı ve dört kişilik bir koruma ekibini ünlü oyuncunun evinin kapısına konuşlandırdı.
Ünlü oyuncudan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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