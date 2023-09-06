Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:16

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:16

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında tanınan Evliya Aykan'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Evliya Aykan kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Evliya Aykan kaç yaşında, nereli?



EVLİYA AYKAN KİMDİR?

Evliya Aykan, 31 Ağustos 1992 yılında Hakkari’de doğdu. Tiyatroya olan ilgisi henüz 13 yaşında başlayan Aykan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Birçok işte oynayan Evliya Aykan, ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Behzat Ç. dizisi ile yaşadı. 2019 yılında BKM mutfak ekibine dahil oldu. Ardından Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'da rol aldı.

EVLİYA AYKAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

Behzat Ç. (2010)

Gülizar (2018)

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019)

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019)

EVLİYA AYKAN ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2'DEN AYRILDI MI?

Evliya Aykan kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan ayrıldığını duyurdu.