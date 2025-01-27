Evrim erkeği seçiçi hâle getiriyor: Evrimsel farklılıklar cinsiyetleri önemli ölçüde etkiliyor

Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:35

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:35

Yeni bir araştırmaya göre, erkekler evrimsel süreçte daha çekici ve güçlü fiziksel özellikler geliştirmeye devam ediyor. "Biology Letters" dergisinde yayımlanan çalışmada, erkeklerin boy ve ağırlık artışının, kadınlara kıyasla iki kat daha hızlı olduğu tespit edildi. Bu değişim, cinsiyetler arasındaki fiziksel farklılıkların (seksüel dimorfizm) artmasına neden oluyor ve daha iyi yaşam koşullarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

ERKEKLER DAHA HIZLI EVRİMLEŞİYORUZ

Araştırmada, erkeklerin boy ve ağırlık artışının kadınlardan iki kat daha hızlı olduğu ifade ediliyor. Çalışmaya göre, cinsiyetler arasındaki fiziksel farklılıkların artmasının temel nedeni, gelişen yaşam koşulları ve azalan çevresel stres faktörleri.

Bilim insanları, daha iyi sağlık hizmetleri, gıda erişimi ve azalan hastalık yükünün erkeklerin fiziksel büyümesine kadınlardan daha fazla katkı sağladığını belirtiyor. Özellikle boy ve kas kütlesi gibi "çekici" özelliklerin, evrimsel avantajlarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

SEKSÜEL DİMORFİZM NEDİR?

Seksüel dimorfizm, bir türde erkekler ve dişiler arasındaki fiziksel farklılıkları tanımlayan bir terimdir. Örneğin:

Erkek aslanlar dişilere kıyasla daha büyük ve görkemli yelelere sahiptir.

Diğer taraftan, bazı türlerde (örneğin belirli örümcek ve balık türleri) dişiler daha büyük olabilir.

İnsanlarda ise erkeklerin genellikle daha uzun ve kaslı bir yapıya sahip olması, bu evrimsel farkın bir sonucu olarak görülüyor. Araştırmaya göre, bu fiziksel özellikler kadınlar tarafından daha çekici bulunuyor ve erkeklerin hayatta kalma şansını artırıyor.

KADINLARIN SEÇİMİ VE ERKEKLERİN REKABETİ

Evrimsel süreçte erkeklerin fiziksel özelliklerinin gelişimi, kadınların eş seçimindeki tercihleri ve erkekler arasındaki rekabetle bağlantılı. Çalışmaya göre:

Kadınlar, genellikle daha uzun ve kaslı erkekleri daha çekici buluyor.

Erkeklerin daha büyük ve güçlü fiziksel yapıları, statü ve kaynak kontrolü için rekabet avantajı sağlıyor.

Araştırmacılar, erkeklerin formidabiliteyi (güçlülük) değerlendirmek için fiziksel özelliklere dikkat ettiğini, kadınların ise bu özellikleri eş seçimi sırasında cazip bulduğunu belirtiyor.

MODERN DÜNYADA EVRİMSEL AVANTAJLARI

Geçmişte, bir erkeğin güçlü fiziksel yapıya sahip olması, zorlu yaşam koşulları için hayati önem taşıyordu. Ancak modern dünyada, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması, bu özelliklerin daha yaygın hale gelmesine katkıda bulunuyor.

Araştırma, 62 ülkeden 135.000 kişiyi kapsayan verileri analiz ederek şu sonuca varıyor: