Eylül ayı sebze ve meyveleri: Mevsiminde ne yenir?

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte Eylül ayı, hem yazın son tatlarını hem de sonbaharın bereketini sofralarımıza taşır. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler hem daha lezzetli hem de besin değeri açısından çok daha zengindir. Ayrıca mevsim ürünleri daha uygun fiyatlı olduğu için bütçeye de dosttur.

EYLÜL AYI SEBZELERİ

Eylül, yazdan kalan taze ürünlerle sonbahar sebzelerinin bir arada görüldüğü zengin bir dönemdir.

Patlıcan

Kabak

Biber

Domates

Fasulye

Salatalık

Ispanak

Pazı

Havuç

Karnabahar

Lahana

Bu dönemde özellikle patlıcan ve kabak yemekleri sofralarda sıkça yer alırken, lahana ve karnabahar gibi kış sebzeleri de çıkmaya başlar.

EYLÜL AYI MEYVELERİ

Eylül ayında yaz meyvelerinden bazıları hâlâ tezgâhlarda bulunurken, sonbaharın vazgeçilmez tatları da çıkmaya başlar.

İncir

Üzüm

Erik

Elma

Armut

Nar

Kavun

Karpuz

Ayva (erken çeşitleri)

Muşmula (ay sonuna doğru)

Özellikle üzüm, incir ve nar eylülde bolca tüketilir. Elma ve armut çeşitleri de sofralarda yerini alır.