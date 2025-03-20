İmamoğlu'na destek verdi: Ezgi Mola'dan sosyal medya kısıtlamasına tepki!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ezgi Mola önce İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Uğur Dündar'ın paylaşımıyla eleştirdi ardından ise erişim sorunlarına sitem etti.

İmamoğlu'na destek verdi: Ezgi Mola'dan sosyal medya kısıtlamasına tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:38

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ezgi Mola, önce Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Uğur Dündar’ın paylaşımıyla eleştirirken, ardından yaşanan erişim sorunlarına tepki gösterdi.

Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına dünden beri erişim sağlanamıyor. Hata tespit raporlarına göre, 19 Mart saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış herhangi bir kapatma veya erişim engeli kararı bulunmuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla eş zamanlı yaşanan bu erişim sorunu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ezgi Mola da sessizliğini bozarak önce Uğur Dündar’ın paylaşımını alıntıladı, ardından VPN kullanarak erişim sağladığını ima eden bir paylaşım yaptı. Mola, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

 

"VPN mi vay be! Canı isteyen fişi çekiyor."


Etiketler: #Ezgi Mola #Ekrem İmamoğlu

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