Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kar pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Her paylaşımıyla dikkat çeken Fahriye Evcen, bu kez karla kaplı bahçelerinde eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla verdiği aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019 yılında oğulları Karan’a, 2023’te ise ikinci oğulları Kerem’e kavuştu.
Geçtiğimiz günlerde küçük oğulları Kerem’in 2. yaş gününü kutlayan çift, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Aile pozlarını paylaşarak takipçileriyle mutlu anlarını paylaşan Fahriye Evcen, son olarak evlerinin bahçesinde verdikleri kar manzaralı aile fotoğrafını paylaştı.
38 yaşındaki oyuncu, fotoğrafı "Karlı Aile Portresi" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Fahriye Evcen’in beyaz tulumu, eşi Burak Özçivit’in ise yeşil kombini ve kürklü şapkası dikkatlerden kaçmadı. Çiftin bu samimi paylaşımı, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı. Aile pozları, Fahriye Evcen’in takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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