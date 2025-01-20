Ödül töreninde tartışmışlardı... Fahriye Evcen'den 'kıskançlık' sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:37

Güncelleme: 20.01.2025 - 12:37

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen prestijli Joy Awards ödül törenine, Hollywood yıldızları ve ünlü isimler katıldı.

Fahriye Evcen, Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu gibi Türk ünlülerinin yanı sıra, Anthony Hopkins, Martin Lawrence, Amanda Seyfried, Andrea Bocelli ve Guy Ritchie gibi dünyaca ünlü isimler de törende yer aldı.

Ödül töreninde dikkat çeken bir diğer konu ise, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin kırmızı halıda tartıştığı iddiaları oldu. Ancak ünlü çift, konuya açıklık getirerek, “Bizim için anlamlı bir geceydi, gittik geldik” diyerek tartışma söylentilerini yalanladı.

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’in hayranlarının yoğun ilgisi üzerine, kendisinin kıskanıp kıskanmadığı sorusuna, “Yok canım, neden kıskanayım? Seviyorlar, izliyorlar, bunlar güzel şeyler” diyerek rahat bir şekilde yanıt verdi.

Özçivit ise tartışma iddialarına ilişkin, “Orada beni sinirlendiren başka bir şeydi. Onun tartışmasını yapıyorduk Fahriye ile. Yoksa eşimle neden tartışalım ki?” diyerek, söz konusu durumun yanlış anlaşıldığını belirtti.