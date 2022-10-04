Falafel nerenin yemeği? Falafel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

04 Ekim 2022 Salı, 13:33

Günümüzün popüler sokak lezzetlerinden Falafel, ünlü yemek programı Masterchef Türkiye'de son bölümde yapılan yemekler arasında yer alıyor. İşte, izleyenlerin merak ettiği Falafel tarifi..

FALAFEL NERENİN YEMEĞİ?

Rivayete göre falafel, Mısırlı Hristiyanlar olan Kıptiler'in Paskalya öncesi Büyük Perhiz veya Lent dedikleri hayvansal gıda tüketiminin yasak olduğu altı haftalık dönemde et yerine tükettikleri bir yemek olarak ortaya çıkmıştır. Falafel, kökeni tartışmalı bir yemektir. Falafel tarihinin Firavun Mısır'ına kadar uzanabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Mısır kaynaklarından falafel ile ilgili en eski yazılı referanslar 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Günümüzde Orta Doğu'ya ait bir lezzet olarak bilinen Falafel, Lübnan mutfağıyla da özleştiriliyor.

FALAFEL HANGİ MALZEMELERLE YAPILIR?

2 su bardağı nohut

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

FALAFEL NASIL YAPILIR?

İlk olarak bir gece önceden ıslatılmış ve haşlanmış nohutu, rondoya alın. Soğan, sarımsak ve maydanozu ilave edin.

Tüm malzemeler birleşinceye kadar rondoda karıştırın.

Nohutlu karışımı uygun bir kaseye alın ve un, yumurta, karabiber, toz kişniş ve tuzu ilave edip bir kaşık yardımıyla güzelce harmanlayın.



Ardından harcın üzerini streç filme kapatıp, 1 saat kadar buzdolabında bekletin.



Sürenin sonunda harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp top şeklinde yuvarlayın.



Köfte şekli verilen hamuru streç film serili bir tepsiye dizin.



Tüm hamur bitene kadar aynı şekilde parçalar kopartıp yuvarlayın.



Kızartma aşamasında, kızgın ve derin yağa falafelleri atın. Dışı güzelce kızardıktan sonra falafelleri kevgir yardımıyla havlu kağıdı serili bir tabağa alın.

