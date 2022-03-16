Farah Zeynep Abdullah: 'Bergen'i oynayacaksan Bergen'e benzeyeceksin'
Sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve 4 Mart'ta izleyicilerle buluşan 'Bergen' filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah, katıldığı podcast programında film ve rolü hakkında konuştu. Abdullah, “Bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası" dedi.
Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.
Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatıldığı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.
"MAKYAJINDAN, AÇISINA KADAR..."
Son olarak, filmin Farah Zeynep Abdullah, konuk olduğu Yasemin Şefik +1 isimli podcast programında Bergen filmine ve canlandırdığı Bergen rolüne dair konuştu.
Yasemin Şefik’in “Bergen’i canlandırmak ve bu kadar iyi mimikler, makyaj bir çok şeyle benzemen bir harika” yorumu üzerine Farah Zeynep Abdullah, “Bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası. Sadece benim oynamam değil, tüm ekibin birleştiği an. Tabii ki ‘Bergen’ filminde Bergen’i canlandırıyorsam Bergen’e benzeyeceğim. Makyajından, açısına kadar her şeyi içeren bir konu” dedi.
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