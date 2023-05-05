Farah Zeynep Abdullah yeni işiyle resmen servet kazanacak

Yayınlanma: 05.05.2023 - 23:03

Güncelleme: 05.05.2023 - 23:03

Farah Zeynep Abdullah??????? başrolünü oynadığı gişe rekoru kıran "Bergen" filmine yapım ortağı olup servet kazanmıştı. Farah Zeynep Abdullah şimdi de 'Bihter' filmine yapım ortağı oldu.

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünü oynadığı TAFF Pictures imzalı “Bihter” filminin çekimleri 1 Mayıs’ta sona ermişti. Caner Alper ile Mehmet Binay’ın yönettiği filmin başta Netflix’e çekildiği gündeme gelmişti ancak daha sonra Netflix’in filmi almadığı ortaya çıktı. Film için Farah Zeynep Abdulllah’ın Bergen filmini de yayınlayan Amazon Prime’la görüşüldüğü, anlaşma sağlanamazsa vizyona çıkacağı konuşuluyor.

Öte yandan Farah Zeynep Abdullah tıpkı Bergen filminde olduğu için projeye yapım ortağı oldu. 1800’lü yıllarda geçen “Bihter” filminin kreatif yapımcısı olan Abdullah, oyuncu seçimlerinden, senaryonun işlenişine kadar birçok konuda söz sahibi olmuştu, oyuncunun filmin montajına katılacağı da öğrenildi.

TRT1 DİZİSİYLE YILDIZI PARLADI

Farah Zeynep Abdullah'ın yıldızı TRT1 ekranlarında yayınlanan ve 3.sezonda final yapan ''Masumlar Apartmanı'' dizisiyle parlamıştı. Abdullah dizide İnci karakterine can veriyordu.