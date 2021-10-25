Farah Zeynep Abdullah'tan sosyal medyadaki görüntülere çok sert tepki: "Katillere verilen güce bak!"

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:50

Son olarak 'Bergen' filmlerinin çekimlerine başlayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada yayılan hayvana şiddet görüntülerine sert çıktı.

Abdullah, evinin yolundaki bir köpeği öldürdüğü iddia edilen kişinin görüntülerini ve paylaşımlarını alıntılayarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Adalet Bakanlığı'na seslendi.

'HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?'

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu şerefsiz iblisler yerine, ışık hızıyla abuk sabuk suçlamalarla müzisyenlerin falan peşine düşüyorsunuz ya, bir orda takır tukur harekete geçiyorsunuz ya, hiç mi utanmıyorsunuz?"



'KATİLLERE VERİLEN GÜCE BAK!'

Ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında ise "Katillere verilen güce bak ya. Ülkede insan öldürüyor cezasız, hayvan katlediyor cezasız. Ne olsun 'Purge' mü olsun ülkede?" diyerek tepkisini dile getirdi.

'PURGE' NEDİR?

Purge; tarihte, din ve siyaset biliminde tasfiye, iktidardakiler tarafından bir hükümetten, başka bir kuruluştan, ekip liderlerinden veya bir bütün olarak toplumdan istenmeyen olarak kabul edilen kişilerin pozisyonunun kaldırılması veya infaz edilmesi olarak tanımlanıyor.

Purge, tüm dünyada 'The Purge' (Arınma Gecesi) filmi ile gündeme geldi.

Arınma Gecesi, yönetmenliğini ve senaristliğini James DeMonaco'nun üstlendiği 2013 yapımı korku-gerilim türündeki ABD filmi. Başrollerini Ethan Hawke, Lena Headey, Adelaide Kane ve Max Burkholder'in paylaştığı yapım, Arınma Gecesi serisinin ilk filmi.

Konusu 2022 yılında geçen film, hiçbir suçun işlenmediği ülkede yılda bir geceye mahsus, 12 saat boyunca tüm suç olaylarının serbest bırakılması sırasında bir ailenin yaşadıklarını konu alır.