Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Volkan Bahçekapılı'dan boşandı! Boşanma sonrası ilk açıklama...

Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:55

Güncelleme: 26.03.2024 - 14:55

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

İki çocuk sahibi çift, bu sabah anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Boşanma sonrası Buse Terim, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Terim, şu ifadeleri kullandı:

”Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.”