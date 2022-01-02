Fazıl Say: '2 Ocak'ta okuduklarım, izlediklerim ürkünç, kaygılanıyorum'

02 Ocak 2022 Pazar, 12:36

İğneden ipliğe her şeye üst üste gelen zamlar, yeni yılda da devam ediyor.

Ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşın cebini yakarken elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri, harçlar, vergiler ve cezalarla birçok başlıkta 2022, zam yağmuru ile geldi.

Yurttaş ekonomik kriz ile boğuşurken; bir taraftan son dönemde hedef gösterilen sokak hayvanları, hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan sağlık emekçileri ve siyasetteki gergin hava da basına yansımaya devam ediyor.

"ÜRKÜNÇ, KAYGILANIYORUM"

Son olarak ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak, ülkedeki gidişata tepki gösterdi.

Say, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2 Ocak 2022, Pazar sabahı, okuduklarımdan, izlediklerimden, dudak uçuklatan zamlar, hiperenflasyon korkusu, endişeler, İstiklal Caddesi görüntüleri, saldırıya uğrayan sağlık çalışanları, korunamayan sokak hayvanları, TCDD-İBB polemikleri, açıklamalar…Ürkünç. Kaygılanıyorum."