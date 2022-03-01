Fazıl Say: Orada dur Putin!

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güç açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 11:53
Fazıl Say: Orada dur Putin!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirdiğini açıkladı.

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından "Nükleer' mi,  Orada dur Putin!" paylaşımını yaptı. 

'BİNLERCE ÖLÜME SEBEBİYET VERDİĞİ YETMEDİ'

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

"Savaş başlattığı, binlerce ölüme sebebiyet verdiği yetmedi! Rus halkı bu çılgınlığın önüne geçsin isterim. Sanatta, sporda , bilimde bu derece derin ve ileri bir toplumdur ruslar. 'Yeter artık Putin' desinler isterim." 



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