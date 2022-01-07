Fazıl Say'dan, 8 usta isim için beste: 'Müziğimle onları anlattım'

07 Ocak 2022 Cuma, 13:15

Piyanist ve besteci Fazıl Say, 8 portre isim için beste yaptığını açıkladı. Say, "8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak" paylaşımını yaptı.

Ünlü piyanist, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni besteler hazır sayılır... Bu serinin adı: PORTRELER opus 101. Piyano ve flüt için. 2022. Ucundan köşesinden bugün el yazması paylaşayım. 8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak... Şubat kayıt... Ben heyecanlıyım. Ve tabii ki flüt Bülent Evcil.”