Fazıl Say'dan, 8 usta isim için beste: 'Müziğimle onları anlattım'
Ünlü piyanist Fazıl Say; Tarık Akan, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Babam Ahmet Say, Şarık Tara, Türkan Saylan Nejat Eczacıbaşı ve Fikret Otyam gibi isimlere beste yaptı. Bestesini sosyal medyadan duyudan sanatçı, "8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattım. Beni çok etkilemiş insanlarımız... Şubat kayıt... Ben heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Piyanist ve besteci Fazıl Say, 8 portre isim için beste yaptığını açıkladı. Say, "8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak" paylaşımını yaptı.
Ünlü piyanist, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeni besteler hazır sayılır... Bu serinin adı: PORTRELER opus 101. Piyano ve flüt için. 2022. Ucundan köşesinden bugün el yazması paylaşayım. 8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak... Şubat kayıt... Ben heyecanlıyım. Ve tabii ki flüt Bülent Evcil.”
Yeni besteler hazır sayılır…— Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 6, 2022
Bu serinin adı; PORTRELER opus101
Piyano ve flüt için.2022..
Ucundan köşesinden bugün el yazması paylaşayım.
8 fotoğraf… 8 şahsiyet için müzikler.
Müziğimle onları anlattığım.
Beni çok etkilemiş insanlarımız..
Elimden gelenin en iyisini deneyerek pic.twitter.com/QDK2vfmT78
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