Fazıl Say'dan 'Kulüp' dizisine övgü: 'Alacağımız çok mesaj var'

09 Ocak 2022 Pazar, 10:16

Netflix’te yayınlanan “Kulüp” isimli dizi, ikinci sezonuyla seyirciyle buluştu. Ana karakteri Matilda üzerinden Sefarad Yahudilerinin hayatına, bugün artık çok az konuşanın kaldığı Ladino diline ve Varlık Vergisi‘nin Yahudiler üzerindeki yok edici etkisine ışık tutan Kulüp, ikinci sezonunda bu kez 6-7 Eylül Pogromu‘nu işliyor.

Kulüp ilk sezonunda Türkiye toplumuna, “Matilda’nın ve bugün Türkiye’deki Yahudilerin hayatını geri dönüşü olmayan şekilde etkileyen Varlık Vergisi’nden ne kadar haberdarız?” sorusunu yöneltmişti. İkinci sezonuyla bu kez İstanbullu Rumların bir gecede yapılan saldırıyla hayatlarının nasıl değiştiğini, Rum kadınların, tüccar ve esnafın canlarının, mallarının ve mülklerinin nasıl talan edildiğini gösteriyor.

FAZIL SAY’DAN ÖVGÜ

Dizinin yeni sezonu sosyal medyaya damga vururken; son olarak ünlü piyanist Fazıl Say da, Netflix'te yayımlanan ve merkezinde İstanbul Galata'da yaşayan Sefarad Yahudilerinin bulunduğu Kulüp dizisine ilişkin olarak, "Umarım herkes seyreder, alacağımız hayli çok mesajı var" değerlendirmesini yaptı.

Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok etkileyici. Bugün Netflix dizisi Kulüp’ün yeni bölümlerini bir gecede bitirdik. Teşekkür etmek gerekir tüm emeği geçenlere, çok anlamlı -ve de zor- bir konuyu çok güzel işlemişler. Oyunculuklar güçlü. Tüm dokusu ile unutulmaz bir dizi. Umarım herkes seyreder. Alacağımız hayli çok mesajı var. Devamı da gelse" ifadesini kullandı.

İKİNCİ SEZONU YAYINDA

Başrollerini Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Barış Arduç’un paylaştığı Kulüp dizisi,1950’li yıllarda İstanbul’da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel’in hayatı çevresinde gelişen olaylara ışığında gelişiyor.

5 Kasım 2021 tarihinde birinci kısmı yayınlanan dizinin ikinci kısmı da son olarak seyircileri ile buluştu.