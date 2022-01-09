Fazıl Say'dan 'Kulüp' dizisine övgü: 'Alacağımız çok mesaj var'
Piyanist Fazıl Say, Netflix'te yayımlanan ve merkezinde İstanbul Galata'da yaşayan Sefarad Yahudilerinin bulunduğu 'Kulüp' dizisine ilişkin olarak, "Umarım herkes seyreder, alacağımız hayli çok mesajı var" değerlendirmesini yaptı.
Netflix’te yayınlanan “Kulüp” isimli dizi, ikinci sezonuyla
seyirciyle buluştu. Ana karakteri Matilda üzerinden Sefarad Yahudilerinin
hayatına, bugün artık çok az konuşanın kaldığı Ladino diline ve Varlık
Vergisi‘nin Yahudiler üzerindeki yok edici etkisine ışık tutan Kulüp, ikinci
sezonunda bu kez 6-7 Eylül Pogromu‘nu işliyor.
Kulüp ilk sezonunda Türkiye toplumuna, “Matilda’nın ve bugün
Türkiye’deki Yahudilerin hayatını geri dönüşü olmayan şekilde etkileyen Varlık
Vergisi’nden ne kadar haberdarız?” sorusunu yöneltmişti. İkinci sezonuyla bu
kez İstanbullu Rumların bir gecede yapılan saldırıyla hayatlarının nasıl
değiştiğini, Rum kadınların, tüccar ve esnafın canlarının, mallarının ve
mülklerinin nasıl talan edildiğini gösteriyor.
FAZIL SAY’DAN ÖVGÜ
Dizinin yeni sezonu sosyal medyaya damga vururken; son
olarak ünlü piyanist Fazıl Say da, Netflix'te yayımlanan ve merkezinde İstanbul
Galata'da yaşayan Sefarad Yahudilerinin bulunduğu Kulüp dizisine ilişkin
olarak, "Umarım herkes seyreder, alacağımız hayli çok mesajı var"
değerlendirmesini yaptı.
Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,
"Gerçekten çok etkileyici. Bugün Netflix dizisi Kulüp’ün yeni bölümlerini
bir gecede bitirdik. Teşekkür etmek gerekir tüm emeği geçenlere, çok anlamlı
-ve de zor- bir konuyu çok güzel işlemişler. Oyunculuklar güçlü. Tüm dokusu ile
unutulmaz bir dizi. Umarım herkes seyreder. Alacağımız hayli çok mesajı var.
Devamı da gelse" ifadesini kullandı.
İKİNCİ SEZONU YAYINDA
Başrollerini Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış ve
Barış Arduç’un paylaştığı Kulüp dizisi,1950’li yıllarda İstanbul’da Beyoğlu
civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel’in hayatı çevresinde gelişen
olaylara ışığında gelişiyor.
5 Kasım 2021 tarihinde birinci kısmı yayınlanan dizinin ikinci kısmı da son olarak seyircileri ile buluştu.
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