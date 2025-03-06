Ünlü fenomen Danla Bilic, futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı iddialarında yanıt verdi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:11

Güncelleme: 06.03.2025 - 13:11

Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sürekli gündemde.

Son dönemde YouTube’a geri dönerek ünlü konuklarla sohbet ettiği bir programa başlayan Bilic’in, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Aşk dedikodularının sosyal medyada hızla yayıldığına dair haberlerin ardından Danla Bilic, sessizliğini bozarak iddialara cevap verdi.

"AŞK MAŞK YOK"

Bilic, X hesabında paylaştığı mesajla aşk iddialarını resmen yalanladı.

“Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım” diyerek, aşk söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.