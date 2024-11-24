Sosyal medyayı ikiye böldü... Danla Bilic'ten 'erkek kalmadı' çıkışı
Danla Bilic, Hülya Avşar’ın programında erkekler hakkında yaptığı "Biz erkek olduk, onlar kadın oldu" açıklamasıyla sosyal medyada tartışma yarattı.
Ünlü fenomen Danla Bilic, Hülya Avşar’ın YouTube'da yayınlanan Bir Hülya Avşar programına konuk oldu. Özel hayatı ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Bilic, erkekler hakkında yaptığı yorumlarla sosyal medyada tartışma yarattı.
Aşkta yüzünün bir türlü gülmediğini belirten Bilic, "Alma verme dengesini kurabilen erkek kalmadı. Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın. Böyle olmayan da ya evlendi ya yurt dışına gitti" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar arasında Bilic’e destek verenler olduğu gibi eleştirenler de oldu.
Programda hem özel hayatını hem de kariyer yolculuğunu anlatan Bilic, sık sık açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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