Fenomen dişçi uyardı… Dişlerinizi beyaz tutmak için bu üç hatadan kaçının

Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:28

Güncelleme: 27.06.2024 - 17:28

Sosyla medya platformu TikTok’ta içerik üreticisi olan diş hekimi Dr. Surina Sehgal, insanların her gün yaptığı ve dişleri günlük aşınma ve yıpranmaya karşı koruyan ince beyyaz dış kaplama olan diş minesini, dişlerimizden sıyırıp sararmaya sebep olan üç hatayı ve tavsiyelerini paylaştı.

MANUEL DİŞ FIRÇASI KULLANMAYIN

Doktorun ilk önerisi, ”Manuel diş fırçası kullanmayın” oldu.

Dr. Surina Sehgal 'manuel diş fırçası kullanmamanız' konusunda, "Dişleri aşırı fırçalamak ve çok sert fırçalamak çok yaygındır. Bu agresif fırçalama aslında güzel beyaz mine tabakasını aşındıracak ve altındaki sarı dentin tabakasını ortaya çıkaracaktır" sözleriyle uyarıda bulundu.

ATIŞTIRMA ÖĞÜNLERİNDEN KAÇININ

Diş hekimi, her yemek yediğimizde ağzımız, diş minesini aşındıran 'asidik bir duruma' geçtiğinden, insanları atıştırma öğünlerini azaltmaya çağırdı.

Dr. Sehgal, ”Bir gün içinde ne kadar çok yemek yerseniz, dişleriniz o kadar çok asit saldırısı altında kalır. Bu da beyaz mine tabakanızı aşındırabilir ve altındaki sarı dentin tabakasını ortaya çıkarabilir" dedi.

PİPET KULLANIN

Son olarak, gazlı içecekler, yüksek asit oranları nedeniyle diş hekimlerinin baş düşmanı olsa da Dr. Sehgal bu içecekleri tamamen kesmek zorunda olmadığınızı söylüyor.

Gazlı içeceklerin pipetle içilmesini tavsiye ediyor.

Diş hekimi, "Pipet kullanırsanız, dişleriniz ile içecek arasındaki teması sınırlandırırsınız ve daha az mine erozyonuna neden olursunuz" dedi.

SARARMIŞ DİŞLERİ KURTARMAK İÇİN BUNLARI BIRAKIN

Ancak, yatmadan önce dişlerinizi fırçalamayı atladığınız veya çok fazla gazlı içecek içtiğiniz için suçlu hissediyorsanız, endişelenmeyin. Rengi solmuş dişlerinizi kurtarmak için uzmanların önerdiği birkaç yol var.

İlk olarak, karbonat ve hidrojen peroksit gibi bileşenleri bir araya getiren özel diş macunları, dişlerin görünümünü iyileştiriyor.

Ayrıca, azaltmak isteyeceğiniz bir dizi yiyecek ve içecek arasında çay ve kahve de bulunuyor. Ayrıca, şarap, narenciye meyve suları, çilek, köri ve domates bazlı soslar da sararmaya neden oluyor.

Su ve sade sebzelerden oluşan bir diyetle yaşamanızı önermiyoruz, ancak ana suçluları ölçülü bir şekilde yemek, inci beyazlarınızı sağlıklı tutmak için önemlidir.