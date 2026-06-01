Fenomen dizi 'Euphoria' ekranlara veda etti: 3. sezon resmi olarak büyük final oldu!

1.06.2026 21:44:00
Gençlik draması türünde bir döneme damga vuran ve popüler kültüre yön veren HBO dizisi "Euphoria", 3. sezonun ardından 7 yıllık ekran macerasını resmi olarak noktaladı.
Televizyon dünyasında fırtınalar estiren "Euphoria", 3 sezon ve toplam 26 bölümün ardından kalıcı olarak izleyicisine veda etti. Dizinin yaratıcısı, senaristi ve yönetmeni Sam Levinson, katıldığı bir podcast programında dizinin bittiğini duyurdu. Bu çarpıcı açıklama, kısa süre sonra HBO tarafından da resmi olarak doğrulandı. Başrol oyuncusu Zendaya da daha önceki röportajlarında bu sezonla birlikte dizinin sonlanacağını açıklamıştı.

Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yanı sıra Alexa Demie, Maude Apatow ve konuk oyuncu Colman Domingo gibi zengin bir kadroya sahip olan yapımın yürütücü yapımcıları arasında dünyaca ünlü rapçiler Drake ve Future da yer alıyordu.

Kazandığı ödüller ve cesur sahneleriyle modern televizyon tarihinin en çok konuşulan işlerinden biri olan Euphoria, "In God We Trust" bölümüyle ekran yolculuğunu tamamen sonlandırmış oldu.

Euphoria 3. sezon için büyük transfer: Sharon Stone kadroya katılıyor Sharon Stone, HBO’nun fenomen dizisi Euphoria’nın 3. sezon kadrosuna katılmak için görüşmeler yapıyor. Dizinin yeni sezonunda zaman atlaması olacağı ve lise yıllarının geride kalacağı açıklandı.
ALS hastalığına yenildi: Euphoria ve Grey's Anatomy'nin yıldız oyuncusu Eric Dane hayatını kaybetti “Grey’s Anatomy” ve “Euphoria” dizileriyle tanınan ABD’li oyuncu Eric Dane, ALS hastalığıyla verdiği mücadelenin ardından 53 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Dane’in son günlerini eşi ve çocuklarıyla birlikte geçirdiğini belirterek sevenlerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Seda Sayan yapay zekanın azizliğine uğradı: Euphoria yıldızlarını Türk sandı! Ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medyada yapay zeka ile üretilen bir görseli gerçek sanınca magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü dizi Euphoria’nın oyuncularını kendisine asker selamı verirken gören Sayan’ın duygusal paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.