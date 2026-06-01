Fenomen dizi 'Euphoria' ekranlara veda etti: 3. sezon resmi olarak büyük final oldu!

Televizyon dünyasında fırtınalar estiren "Euphoria", 3 sezon ve toplam 26 bölümün ardından kalıcı olarak izleyicisine veda etti. Dizinin yaratıcısı, senaristi ve yönetmeni Sam Levinson, katıldığı bir podcast programında dizinin bittiğini duyurdu. Bu çarpıcı açıklama, kısa süre sonra HBO tarafından da resmi olarak doğrulandı. Başrol oyuncusu Zendaya da daha önceki röportajlarında bu sezonla birlikte dizinin sonlanacağını açıklamıştı.

Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yanı sıra Alexa Demie, Maude Apatow ve konuk oyuncu Colman Domingo gibi zengin bir kadroya sahip olan yapımın yürütücü yapımcıları arasında dünyaca ünlü rapçiler Drake ve Future da yer alıyordu.

Kazandığı ödüller ve cesur sahneleriyle modern televizyon tarihinin en çok konuşulan işlerinden biri olan Euphoria, "In God We Trust" bölümüyle ekran yolculuğunu tamamen sonlandırmış oldu.