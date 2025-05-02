TV yayın akışı 2 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı...
Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Mayıs Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Bursa Bülbülü 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Ekşi Elmalar 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Zembilli 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Kavak Yelleri
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:30 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Güne Başlarken
09:45 - Sana Değer
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Aramızda Kalsın
19:00 - Star Haber
20:00 - Ekşi Elmalar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Bir Zamanlar İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Zembilli
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Hudutsuz Sevda
13:30 - En Hamarat Benim
16:45 - Karagül
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 - Bursa Bülbülü
22:00 - Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
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