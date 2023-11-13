Fenomenlerin lüks yaşamlarını ifşa eden Alp Kılınç'a ölüm tehdidi yağıyor: 'Bir kurşuna gideceğim'
Son günlerde lüks yaşantılarıyla dikkat çeken isimleri yayımlamasıyla adından söz ettiren fenomen Alp Kılınç, ölüm tehditleri almaya başladı. Can güvenliğinden şüphe eden Kılınç, "Umarım devlet çabucak el atar yoksa gençliğimin baharında bir yerde gasp edilen haklarımızı ararken bir kurşuna gideceğim" dedi.
Eğlenceli içerikleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, Engin ve Dilan Polat ailesinin operasyonla tutuklanmasının ardından lüks yaşamlarıyla dikkat çeken isimleri ifşa etmeye başladı.
Şulemsi,
Tayyar-Özlem Öz, Neslim Güngen, Nevra Bilem ve son olarak Rabia Toprak'ı
paylaşan Kılınç ölüm tehditleri almaya başladı.
"HAKLARIMIZI ARARKEN BİR KURŞUNA GİDECEĞİM"
Haftalardır lüks yaşantılarıyla tanınan fenomenlerin
fotoğraflarını paylaşarak yetkililere seslenen Alp Kılınç, aldığı tehditlerin
ardından can güvenliğinden şüphe etmeye başladı.
X hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden
fenomen, "Bir yandan ölüm tehditleri alıyorum bir yandan paylaştığım
kişiler 'mahkemeye veriyoruz' diye stroyler atıyor. Diğer yandan kocaları
mafyalara arattırıyor ailemi ve beni taciz ediyor. Bence herkes bu dönen
oyunları biliyordu fakat paylaşmaya korkuyorlardı. Umarım devlet çabucak el
atar, yoksa gençliği baharında bir yerde gasp edilen haklarımızı ararken bir
kurşuna gideceğim" ifadelerini kullandı.
FENOMENLERİ İFŞA EDİYOR
Yıllar önce Hande Erçel'e "Bazlama surat" dediği
için davalık olan ve para cezasına çarptırılan Alp Kılınç, Polat operasyondan
sonra Instagram'da lüks yaşamlarını gözler önüne seren güzellik merkezi sahibi
Neslim Güngen için "Instagram'da Dilan'larla aynı hayatı yaşıyor. Paralar
saçılıyor, güller atılıyor, arabaları görgüsüzce gösterip Allah'a dua ediyor.
Bu değirmenin suyu nereden akıyor kimse onu söylemiyor" demişti.
Kılıç daha sonra Şulemsi, Tayyar-Özlem Öz, Nevra Bilem ve Rabia Toprak'ın paylaşımlarını yayınlayarak "Biri ne iş yapıyorsa diğeri de onu kopyalıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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