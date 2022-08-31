Ferhan Şensoy ölümünün birinci yıldönümünde anılıyor: 'Çığ gibi büyüyor özlem...'
Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden biri olan usta sanatçı Ferhan Şensoy, bir yıl önce bugün yaşama veda etti. Şensoy'un ölüm yıldönümüne ilişkin sevenleri tarafından çok sayıda mesaj paylaşıldı. Bugüne özel Derya Şensoy'dan da duygulandıran bir paylaşım geldi.
İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzun süre tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021'de yaşamını yitirmişti. Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Şensoy, yaşama veda edişinin birinci yıldönümünde anılıyor.
"ÖZLEMLE ANIYORUZ"
31 Ağustos 2021'de yaşamını yitiren Şensoy için kurucusu olduğu Ortaoyuncular, Twitter hesabından "Ustamız Ferhan Şensoy’u sonsuz bir özlemle anıyoruz" paylaşımını yaptı.
Ustamız Ferhan Şensoy’u sonsuz bir özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/fbKrNXqB22— Ortaoyuncular (@Ortaoyuncular) August 30, 2022
"ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR ÖZLEM"
Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ise "Çığ gibi büyüyor özlem babacım" mesajını paylaştı.
Çığ gibi büyüyor özlem babacım ?? https://t.co/VZAnssZXi2— Derya Sensoy (@derya_sensoy) August 30, 2022
Öte yandan Ferhan Şensoy'un ölüm yıl dönümü için sosyal medyada sevenleri tarafından çok sayıda paylaşım yapıldı.
FERHAN ŞENSOY KİMDİR?
Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'den Samsun'da doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı; Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusudur.
İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı. 1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de Theatre De Quatre - Sous'da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.
Türkiye'ye dönmesinin ardından, 1976'da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda, yazarlığını da yaptığı Dur Konuşma Sus Söyleme adlı oyunda rol alan Şensoy, Türk Yazarları Tiyatrosu'nda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Aynı sene ilk televizyon skeçlerini yazmaya başlayan Şensoy, Ali Poyrazoğlu'yla beraber rol aldığı bu skeçlerin birinde, bir garson rolüyle ilk kez televizyona çıktı. Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT'ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı.
1978'de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu'nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu'nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.
Yine 1978'de, yazdığı Bizim Sınıf adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiği gerekçesiyle TRT'de yasaklandı. Daha sonra Bizim Sınıf, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda sahnelenecekti. Oyuncu olarak katıldığı Evdekiler ve Giyim Kuşam Dünyası televizyon dizileri de yayından kaldırıldı. O sene, Anyamanya Kumpanya'dan ayrılan Şensoy, daha sonra Ayfer Feray Tiyatrosu'na geçti ve oyunculuğa burada devam etti. 1979'da, TRT'de, kendi yazdığı Sizin Dershane dizisinde oyunculuk yapan Şensoy, Ayfer Feray Tiyatrosu'nda da yine kendi yazıp yönettiği ve müziklerini yaptığı Hayrola Karyola oyununda rol aldı.
Stardust Gece Kulübü'nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.
FERHAN ŞENSOY FİLMLERİ
- Muhalif Başkan-(2013)
- Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
- Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)
- Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
- Büyük Yalnızlık (1989)
- Bir Bilen (1986)
- Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
- Köşedönücü - Köşedönücü (1985)
- Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
- Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
FERHAN ŞENSOY OYUNLARI
- Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat 2017)
- Masal Müfettişi (Prömiyer:22 Şubat 2013-...)
- Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer:15 Mart 2012-...)
- İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010 - ...)
- Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- 2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010) (prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)
- Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)
- Fername 2007-2009
- Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş
- Aşkımızın Son Durağı 2006
- Kiralık Oyun 2005
- Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005
- Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003
- Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003
- Kahraman Osman 2002-2003
- Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002
- Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002
- Fişne Pahçesu 2000-2002
- Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000
- Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000
- Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000
- Haldun Taner Kabare 1997-1998 - Haldun Taner
- Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 - Anca Visdei, Ferhan Şensoy
- Felek Bir Gün Salakken 1995
- Üç Kurşunluk Opera 1995-1996
- Şu Gogol Delisi 1994-1996
- Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994
- Seyircili Seyir Defteri 1994-1995
- Köhne Bizans Operası 1993
- Parasız Yaşamak Pahalı 1993
- Güle Güle Godot 1992-1993
- Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz
- Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami
- Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991
- Soyut Padişah 1989-1990
- Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı
- Ferhangi Şeyler 1987-...(sürüyor)
- Keşanlı Ali Destanı 1986 - Haldun Taner, Yönetmen : Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
- İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 - Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- Muzır Müzikal 1986
- Eşek Arıları 1986 - Aristophanes
- Hayrola Karyola 1985-1986
- Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983
- Kiralık Oyun 1983
- Eski Moda Komedya 1983 - Aleksiev Arbuzov
- Anna'nın 7 Günahı 1983-1984 - Bertolt Brecht
- En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 - Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref
- İstanbul'u Satıyorum 1980-1985
- Şahları da Vururlar 1980-1985
- Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)
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