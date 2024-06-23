Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:10

Güncelleme: 23.06.2024 - 10:10

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Eski vekil Ferhat Encu'nun Portekiz'e destek mesajı ise tepki topladı. Peki, Ferhat Encü kimdir? Ferhat Encü nereli?

FERHAT ENCÜ KİMDİR?

1985 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde dünyaya gelen Encü, İlk, orta ve lise öğrenimi Gülyazı köyünde tamamladı. 2009 yılında çukurova üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Maden bölümünü okumaya başladı. Uludere olayından sonra yakınlarını kaybeden ailelerin sözcülüğünü yapmaya başlayan Encü, eğitimine ara verdi.

Abdullah ve Halime Encü'nün oğludur. Lise mezunu olan Encü çok iyi düzeyde Kürtçe biliyor.

Roboski'de 11 akrabasını ve kardeşi Serhat Encü'yü kaybettikten sonra politikaya girdi.

4 Kasım 2016'da Şırnak'ta tutuklanan Encü hakkında, Roboski katliamının ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

25. ve 26. dönem Şırnak milletvekili Ferhat Encü, 7 Haziran seçimlerinde, 25. Dönemde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Şırnak Milletvekili seçildi. Ardından yapılan 1 Kasım seçiminde de 26. Dönem HDP Milletvekili olarak Meclis’e girdi.