Yayınlanma: 22.06.2024 - 21:30

Güncelleme: 22.06.2024 - 21:30

Transfer döneminin açılmasına az bir zaman kala Türk takımları birçok oyuncuyla görüşme gerçekleştiriyor. Peki, Ozan Tufan kimdir? Ozan Tufan kaç yaşında, nereli? Ozan Tufan hangi takıma transfer oldu?

OZAN TUFAN KİMDİR?

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan, 2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.

12 Ağustos 2015'te 7.000.000 € karşılığında 5 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu. 8 numaralı formayı tercih etti. Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır. Fenerbahçe'ye geldiği sezon orta sahada Raul Meireles, Josef De Souza, Diego Ribas, Mehmet Topal gibi isimlerle forma rekabetine giren Ozan, genç yaşına rağmen birçok maçta forma giymiştir. Süper Lig'de ilk asistini 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında Diego Ribas'a yapan Ozan, bir sonraki asistini ise 26. haftada bir derbi mücadelesi olan Beşiktaş maçında Luis Nani'ye yapmıştır. Sezona Vitor Pereira teknik direktörlüğünde giren Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamlamıştır. Ozan Tufan 2015-16 Sezonunda Fenerbahçe Formasıyla 26 Lig karşılaşmasına çıkmış, 2 asist yapmıştır. Türkiye Kupasında 10 maçta 1 asist, Uefa Avrupa Liginde ise 9 maça çıkmış 1 gol atmıştır. Sezonun tamamında 46 Maça çıkan Ozan, 1 Gol 2 Asist ile sezonu tamamlamıştır.

1 Temmuz 2022 tarihinde Tufan, açıklanmayan bir ücret karşılığında Championship kulübü Hull City ile sözleşme imzaladı. Tufan, kulübün bir yıl daha opsiyonunu elinde bulundurduğu üç yıllık bir anlaşma imzaladı. Tufan, 30 Temmuz 2022'de Bristol City ile oynanan maçta ilk kez Hull City forması giydi ve skoru eşitleyen golü penaltıdan attı. Ligin 4. maçında Burnley ile -1 berabere kaldılar ve takımının tek golünü Ozan Tufan attı. 20 Ağustos'ta West Bromwich Albion ile oynanan lig maçının 21. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı. İki hafta sahalardan uzak kalan Tufan, 4 Eylül'de Sheffield United karşılaşmasında futbola geri döndü ve ilk 11'deki yerini aldı. 22 Ekim'de Rotherham'ı 4-2 yendikleri karşılaşmada takımının dördüncü golünü kaydetti.