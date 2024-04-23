Feri Güler kimdir? Feri Güler kaç yaşında, nereli?
Usta oyuncu Feri Güler Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Deneyimli oyuncu, "Hülya" rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Peki, Feri Güler kimdir? Feri Güler kaç yaşında, nereli?
Usta oyuncu Feri Güler “Sandık Kokusu” dizisiyle anlaştı. Güler sevilen dizide çiçekçi dükkanı olan “Hülya” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Hülya’nın diziye kızıyla beraber katılacağı öğrenildi. Peki, Feri Güler kimdir? Feri Güler kaç yaşında, nereli?
FERİ GÜLER KİMDİR?
Feri Baycu Güler, 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Aşkın Halleri dizisi ile yaşamış; Altınsoylar, Çifte Saadet ve Erkenci Kuş dizilerinde rol almıştır. Tiyatro hayatını da sürdüren Feri Güler bir yandan yapımcılık yaparken öte yandan, Mamart Tiyatro’nun genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Bunun yanı sıra en son rol aldığı oyunlar; Nereye Gitti Bütün Çiçekler? Ve Tartuffe’dür.
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