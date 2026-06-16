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Feyyaz Duman kimdir? Altı Üstü İstanbul dizisinin Tarık'ı Feyyaz Duman kaç yaşında, nereli?

Feyyaz Duman kimdir? Altı Üstü İstanbul dizisinin Tarık'ı Feyyaz Duman kaç yaşında, nereli?

16.06.2026 13:11:00
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Haber Merkezi
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Feyyaz Duman kimdir? Altı Üstü İstanbul dizisinin Tarık'ı Feyyaz Duman kaç yaşında, nereli?

Altı Üstü İstanbul dizisinde Tarık Dirlik karakterine hayat veren oyuncu Feyyaz Duman'ın yaşamı emrak ediliyor. Peki, Feyyaz Duman kimdir? Altı Üstü İstanbul dizisinin Tarık'ı Feyyaz Duman kaç yaşında, nereli?
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Kadın, Baraj, Yalancılar ve Mumları, Adım Farah gibi dizilerde yer alan Feyyaz Duman atv ekranlarının yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da Tarık Dirlik karakterine hayat verecek. YUrttaşlar oyuncunun yaşamını merak ediyor. Peki, Feyyaz Duman kimdir? Altı Üstü İstanbul dizisinin Tarık'ı Feyyaz Duman kaç yaşında, nereli?

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin’de doğdu Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü’nde tamamladıktan sonra New York’ta oyunculuk eğitimi aldı. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncu.

2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyonda yer alan Feyyaz Duman Kadın, Baraj dizilerinde rol aldı. 

FEYYAZ DUMAN EVLİ Mİ?

Feyyaz Duman 2019 yılında Zozan Şimşek ile evlendi. Çifitn Narin Duman isimli bir de çocukları vardır.

FEYYAZ DUMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yalancılar ve Mumları / Yakup / 2021

Baraj / Nazım / 2021

Kadın / Arif / 2017-2018

İçerde / Serkan / 2016

FEYYAZ DUMAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Kovan / İlker / 2020

Zor Bir Karar / Nezir / 2018

Zagros / Zagros / 2017

Never Leave Me / Adil / 2017

Mardan / Morad / 2014

Annemin Şarkısı / Ali / 2014

Tatlı Biber Diyarım / 2013

Si Tu Meurs, Je Te Tue / Azad / 2011

Büyük Adam Küçük Aşk / 2001

Fotoğraf / Faruk / 2001

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