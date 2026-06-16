Kadın, Baraj, Yalancılar ve Mumları, Adım Farah gibi dizilerde yer alan Feyyaz Duman atv ekranlarının yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da Tarık Dirlik karakterine hayat verecek. YUrttaşlar oyuncunun yaşamını merak ediyor. Peki, Feyyaz Duman kimdir? Altı Üstü İstanbul dizisinin Tarık'ı Feyyaz Duman kaç yaşında, nereli?
FEYYAZ DUMAN KİMDİR?
Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin’de doğdu Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü’nde tamamladıktan sonra New York’ta oyunculuk eğitimi aldı. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncu.
2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyonda yer alan Feyyaz Duman Kadın, Baraj dizilerinde rol aldı.
FEYYAZ DUMAN EVLİ Mİ?
Feyyaz Duman 2019 yılında Zozan Şimşek ile evlendi. Çifitn Narin Duman isimli bir de çocukları vardır.
FEYYAZ DUMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Yalancılar ve Mumları / Yakup / 2021
Baraj / Nazım / 2021
Kadın / Arif / 2017-2018
İçerde / Serkan / 2016
FEYYAZ DUMAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Kovan / İlker / 2020
Zor Bir Karar / Nezir / 2018
Zagros / Zagros / 2017
Never Leave Me / Adil / 2017
Mardan / Morad / 2014
Annemin Şarkısı / Ali / 2014
Tatlı Biber Diyarım / 2013
Si Tu Meurs, Je Te Tue / Azad / 2011
Büyük Adam Küçük Aşk / 2001
Fotoğraf / Faruk / 2001