Filiz Akın’sız ilk anneler günü: İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan paylaşım

Yayınlanma: 11.05.2025 - 16:35

Güncelleme: 11.05.2025 - 16:35

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, 22 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatıyla büyük bir acı yaşayan oğlu İlker İnanoğlu, Anneler Günü’nde duygusal bir paylaşım yaptı.

İlker İnanoğlu, annesi Filiz Akın ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Anneler Günü’n kutlu olsun canım annem” notunu düştü.

"ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE"

Daha önce de annesinin kaybının ardından derin üzüntüsünü dile getiren İnanoğlu, “Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?” ifadeleriyle duygularını paylaşmıştı.

Filiz Akın’ın ardından yapılan bu anlamlı paylaşım, takipçilerini ve sevenlerini duygulandırdı.