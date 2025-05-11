Filiz Akın’sız ilk anneler günü: İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan paylaşım

İlker İnanoğlu, geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden annesi Filiz Akın’ı Anneler Günü’nde paylaştığı duygusal mesajla andı.

Filiz Akın’sız ilk anneler günü: İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan paylaşım
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 16:35

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, 22 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatıyla büyük bir acı yaşayan oğlu İlker İnanoğlu, Anneler Günü’nde duygusal bir paylaşım yaptı.

İlker İnanoğlu, annesi Filiz Akın ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Anneler Günü’n kutlu olsun canım annem” notunu düştü.

"ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE"

Daha önce de annesinin kaybının ardından derin üzüntüsünü dile getiren İnanoğlu, “Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?” ifadeleriyle duygularını paylaşmıştı.

Filiz Akın’ın ardından yapılan bu anlamlı paylaşım, takipçilerini ve sevenlerini duygulandırdı.


Etiketler: #İlker İnanoğlu #Filiz Akın

İlgili Haberler

Şevket Çoruh'un yorumu, İlker İnanoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı silmesine

Şevket Çoruh'un yorumu, İlker İnanoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı silmesine
İlker İnanoğlu kimdir? İlker İnanoğlu kaç yaşında, nereli? İlker İnanoğlu'nun kariyeri

İlker İnanoğlu kimdir? İlker İnanoğlu kaç yaşında, nereli? İlker İnanoğlu'nun kariyeri
İlker İnanoğlu babası hakkında konuştu: 'Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum'

İlker İnanoğlu babası hakkında konuştu: 'Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler