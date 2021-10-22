Filler insanlıktan korunmak için mutasyon geçirdi: Artık dişsiz doğuyorlar
Araştırmacılar, Mozambik'teki Gorongosa milli parkındaki dişi fillerin neden dişleri olmadan doğduklarını araştırdı ve hayvanların kaçak avlanmaya karşı mutasyon geliştirdiğini keşfetti.
Mozambik'te doğan Afrika
fillerinin neden dişsiz doğduğuna ilişkin araştırma yapan bilim insanları
sonuçları açıkladı.
Popüsyonunun yüzde 90'ını kaçak fildişi avcılığı nedeniyle
kaybeden hayvanların, insanlardan korunmak amacıyla genetik bir mutasyon geçirdiği
ortaya çıktı.
Uzmanlar, insanların vahşi hayvanların “anatomisini tam
anlamıyla değiştirdiğini” belirterek, koruma çabalarının önemine dikkat çekti.
NTV'nin Science dergisinden
aktardığı araştırmaya göre, dişsizliğe neden olan ve daha önce nadir görülen
bir genetik mutasyon, fildişi kaçakçılığı nedeniyle avlanan Afrika fili
gruplarında çok yaygın bir şekilde görülmeye başlandı.
FİLDİŞİ AVCILIĞINA KARŞI MUTASYON
Araştırmacılar, Mozambik'teki
Gorongosa milli parkındaki dişi fillerin neden dişleri olmadan doğduklarını
araştırdı ve hayvanların kaçak avlanmaya karşı mutasyon geliştirdiğini
keşfetti.
FİL NÜFUSUNUN YÜZDE 90'I
KATLEDİLDİ
Bununla birlikte, Mozambik’te 1977
-1992 yılları arasında süren iç çatışma esnasında orduya gelir elde etmek
amacıyla fil nüfusunun yüzde 90'ını fildişi ticareti amacıyla katledildi.
Dişleri olmayan hayvanlara ise dokunulmadı. Bu durum ise dişi fillerin dişsiz
olma özelliğinin yavrularına aktarma olasılıklarının artmasına neden oldu.
Birkaç nesil sonra, bu durumun etkileri milli parkta yaşayan
yaklaşık 700 fil grubu üzerinde hala görülebiliyor. Çalışmayı yöneten Princeton
Üniversitesi ekoloji ve evrimsel biyoloji bölümünden Robert Pringle, bunun
insan müdahalesinin doğaya etkisini gösterdiğini söyledi:
"Bu çalışmanın gösterdiğini
düşündüğüm şey, bunun sadece rakamlardan daha fazlası olduğu. İnsanlık,
kelimenin tam anlamıyla hayvanların anatomisini değiştiriyor.”
Pringle, Gorongosa milli parkının,
bu anormalliğe neden olanın tarihsel kaçak avcılık olduğundan şüphelenen
araştırmacıların her zaman olduğunu, ancak kesin nedeninin şimdiye kadar
bilinmediğini söyledi.
FİLLERİN GENOMLARI DİZİLDİ
Yeni çalışmayı gerçekleştiren
araştırmacılar, olayın genetik bir nedeni olduğundan şüphelendi ve erkeklerde
nadiren görülmesinin, cinsiyetle bağlantılı olduğunu açıkladılar. Bilim
insanları, uzun dişli ve dişsiz fillerin genomlarını sıraladıktan sonra, ikisi
arasında genetik bir fark buldular.
Analiz, memeli diş gelişiminde rolleri bilinen biri de dahil
olmak üzere, X kromozomu üzerinde bir çift aday gen ortaya çıkardı. İnsanlarda
bu genler, yan kesici dişlerin büyümesini durduran X'e bağlı baskın bir
sendromla ilişkili. Bir veya daha fazla gendeki şüpheli mutasyon, dişi filleri
kaçak avlanmaktan koruyor, ancak rahimde düzgün gelişmeyen erkek filler için
ölümcül sonuçları oluyor.
Yani, dişsiz bir anneye sahip
erkek fil buzağılarının yaklaşık yarısı bu genetik anormalliğe sahip olacak, bu
da çok fazla avlanmanın olduğu fil sürülerinin ciddi şekilde erkek
tükenebileceği anlamına geliyor. Ancak Pringle, popülasyonların yirmi yıldır
arttığı için bu sorunun zamanla tersine çevrilebileceğini söyledi.
Pringle, “Dolayısıyla, koruma çabalarının son zamanlarda olduğu gibi olumlu kalmaya devam etmesi koşuluyla, bu sendromun çalışma popülasyonumuzdaki sıklığının azalmasını bekliyoruz” dedi.
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