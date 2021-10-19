Squid Game'de VIP'lerin hayvan maskeleri ne anlama geliyor?

19 Ekim 2021 Salı, 13:04

Yayınladığı günden itibaren tüm dünyada inanılmaz bir ilgi gören Squid Game, en çok izlenen diziler arasında yerini aldı. Güney Kore yapımı dizi, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak platformun en popüler içeriği oldu.



Yapımdaki her karakter ilgi çekse de, özellikle birkaç bölüm sonra ortaya çıkan VIP'ler, izleyiciler tarafından merak edildi. VIP'lerin hayvan figürlü maskeleri de dizide öne çıkan detayları arasında yerini aldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Squid Game'in gerçeküstü hayvan maskeleri, VIP'lerin ölümcül oyunlara insanlık dışı bakışlarını ima edecek biçimde tasarlandı.

Maskeler aynı zamanda altından yapılmış olmaları nedeniyle güç ve zenginliği temsil ediyor.

Bununla birlikte bazı hayvan maskelerinin daha derin anlamları olabilir. Örneğin geyik bazı bölgelerde şamanları cennete götüren ilahi hayvanlar olarak kabul ediliyor. Bu da maskeyi takan kişinin dini veya manevi bir lider olduğu anlamına gelebilir.

Öte yandan kaplan maskesi Güney Kore'nin simgelerinden biri olarak görülen Sibirya kaplanına atıf içeriyor ve muhtemelen bir siyasetçiye ait.

Boğanın finans sektöründe yaygın kullanılan sembollerden biri olması nedeniyle boğa maskesinin bir borsacıya ait olabileceği düşünülüyor.

Daha sonra Oh Il-nam olduğu ortaya çıkan VIP'ninse baykuş maskesi takması onun zekasına bir göndermeyi barındırıyor.

Dolayısıyla dizinin muhtemel gelecek sezonları maskelerin ardındaki güçlü isimlerin sırlarını açığa çıkarabilir.