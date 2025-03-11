Final kararı verilen Siyah Kalp hakkında yeni gelişme!
Bu hafta final bölümü çekilen 'Siyah Kalp' dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp için alınan final kararı revize edildi. Daha önce 26. bölümde sona ereceği açıklanan dizinin, yeni bir kararla sezon sonuna kadar devam edeceği duyuruldu.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show TV’nin yeni projesi Halefin oyuncu kadrosunun tamamlanamaması nedeniyle ertelenmesi ve Siyah Kalpin reytinglerindeki artış, bu kararın alınmasında etkili oldu. Final bölümü çekilmiş olmasına rağmen, dizinin en az 35. bölüme kadar süreceği belirtildi.
Sezon sonunda izlenme oranlarının yüksek seyretmesi durumunda, Siyah Kalpin 2. sezonunun da gündeme gelebileceği konuşuluyor.
Etiketler: #siyah kalp dizisi
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