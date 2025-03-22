Firari kelimesi ne anlama geliyor? Firari kelimesinin anlamı nedir?
Firari kelimesinin anlamı araştırılıyor. Peki, firari kelimesi ne anlama geliyor? Firari ne demek? İşte ayrıntılar...
"Firari" kelimesinin anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, firari kelimesi ne anlama geliyor? Firari ne demek? İşte ayrıntılar...
FİRARİ NE DEMEK?
Firari hapisten, hükûmet tarafından gözaltına alınmaktan veya tutuklanmaktan, hükûmet ya da hükûmet dışı sorgulamadan, kanunsuz şiddetten ya da özel şahıslardan kaçan bir kişidir.
Aranan kişi olarak da bilinen adalet firarisi, bir suçtan hüküm giymiş veya suçlanmış olarak kolluk kuvvetlerinden saklanan veya tutuklanmamak için başka bir ülkeye sığınan kişi olabilir.
TDK'YA GÖRE FİRARİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüklerine göre "firari" kelimesinin anlamı 'kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)' şeklinde açıklanıyor.
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