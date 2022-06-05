Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Ceyda Kasabalı İstanbul'u neden terk etti?

05 Haziran 2022 Pazar, 12:22

1987 İstanbul doğumlu olan Ceyda Kasabalı, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1,68 boyundaki oyuncu, kariyerine 2011 yılında Babam Sağolsun dizisi ile başladı. Avrupa Avrupa, Yılanların Öcü, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizilerde yer aldı. 23 Temmuz 2016 yılında oyuncu Fırat Albayram ile evlendi. Ünlü çift "Noluyo Ya" isimli YouTube kanalında videolar çekmeye başladı.

CEYDA KASABALI'NIN AĞABEYİ KİM?

Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de kendisi gibi oyuncu. Ceyda Kasabalı, Gökmen Kasabalı'nın kız kardeşidir. Gökmen Kasabalı 1982 yılında İzmit'te doğmuştur. "999 2000 Yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde modern dans eğitimi almıştır.

CEYDA KASABALI'NIN OYANDIĞI FİLMLER

2017-Biz Size Döneriz

2017-Organik Aşk Hikâyeleri

2017-Damat Takımı

2021-Fazla Şaapma

CEYDA KASABALI, FIRAT ALBAYRAM ÇİFTİ İSTANBUL'U NEDEN TERK ETTİ?

Şehir hayatından bunalan ünlü çift Assos'a yerleşmeye karar verdi. Ünlü çift burada otel işleteceğini açıkladı. Ünlü çift video çekmeye Assos'tan devam edecek.