Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Ceyda Kasabalı İstanbul'u neden terk etti?
Fırat Albayram ile Ceyda Kasabalı Albayram, son yıllarda çektikleri eğlenceli videolar ile oldukça popüler. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram şu sıralar "İstanbul'u terk ediyorlar haberleri" ile gündemde. Ceyda Kasabalı kimdir? Ceyda Kasabalı kaç yaşında, nereli? Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram çifti İstanbul'u neden terk etti?
1987 İstanbul doğumlu olan Ceyda Kasabalı, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1,68 boyundaki oyuncu, kariyerine 2011 yılında Babam Sağolsun dizisi ile başladı. Avrupa Avrupa, Yılanların Öcü, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizilerde yer aldı. 23 Temmuz 2016 yılında oyuncu Fırat Albayram ile evlendi. Ünlü çift "Noluyo Ya" isimli YouTube kanalında videolar çekmeye başladı.
CEYDA KASABALI'NIN AĞABEYİ KİM?
Ceyda Kasabalı'nın kardeşi de kendisi gibi oyuncu. Ceyda Kasabalı, Gökmen Kasabalı'nın kız kardeşidir. Gökmen Kasabalı 1982 yılında İzmit'te doğmuştur. "999 2000 Yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde modern dans eğitimi almıştır.
CEYDA KASABALI'NIN OYANDIĞI FİLMLER
2017-Biz Size Döneriz
2017-Organik Aşk Hikâyeleri
2017-Damat Takımı
2021-Fazla Şaapma
CEYDA KASABALI, FIRAT ALBAYRAM ÇİFTİ İSTANBUL'U NEDEN TERK ETTİ?
Şehir hayatından bunalan ünlü çift Assos'a yerleşmeye karar verdi. Ünlü çift burada otel işleteceğini açıkladı. Ünlü çift video çekmeye Assos'tan devam edecek.
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