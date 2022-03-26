Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in hayatını kaybettiği açıklandı. 1994’te intihar eden Kurt Cobain ile birlikte Nirvana’da da görev alan ünlü sanatçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Fotoğraf: AFP
Dünyaca ünlü ABD’li rock grubu Foo Fighters’ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins’in yaşamını yitirdiği duyuruldu. 50 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni açıklanmazken, ölümün "trajik ve zamansız bir kayıp" olduğu belirtildi.
Grubun Güney Amerika’da turnede olduğu ve pazar günü Arjantin’deki San Isidro’da sahneye çıktığı ve cuma gecesi de Kolombiya’da sahneye almasının planlandığı belirtildi.
OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Foo Fighters’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Müzikal ruhu ve bulaşıcı gülümsemesini sonsuza dek bizimle yaşayacak” denildi. Hawkins’in Kolombiya’da kaldığı otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.
Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada, “Kalbimiz eşi, çocukları ve ailesiyle ve bu tahmin bile edilemez zor zamanlarda ailesinin mahremiyete önem vermenizi rica ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
Foo Fighters’ın kurucusu Dave Grohl ise kariyerinde ikinci kez bir müzik grubundaki arkadaşının kaybını yaşadı. Grohl, 1994’te intihar eden Kurt Cobain ile birlikte Nirvana’da görev alıyordu.
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