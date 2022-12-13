FOX TV'nin iddialı dizisi Tozluyaka için final kararı

13 Aralık 2022 Salı, 09:27

FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Tozluyaka' dizisi için final kararı verildi.

NTC Medya imzalı dizinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen yer alıyor.

26. BÖLÜMDE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 26. bölümde ekrana veda edecek.

Pazar günü yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor. Senaryosu Yekta Torun'a ait olan dizinin müziklerini ise Berkay Şenol ve Tuna Velibaşoğlu yapıyor.