Fransız gazeteci Arman Soldin kimdir? Arman Soldin neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:25

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:25

Agence France-Presse (AFP) için çalışan Fransız gazeteci Arman Soldin hayatını kaybetti. Bu acı haberle birlikte Arman Soldin'in yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılar...



ARMAN SOLDİN KİMDİR?

Arman Soldin, Bosna doğumlu bir Fransız gazeteciydi. Agence France-Presse (AFP) için çalışan Arman Soldin, Rusya'nın 24 Şubat 2022'deki işgalinden sonra Ukrayna'ya gönderilen ilk AFP ekibindeydi ve Eylül ayından bu yana Ukrayna'da yaşıyordu.

ARMAN SOLDİN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Saraybosna doğumlu Fransız Soldin, Bahmut'a yaklaşık 10 km uzaklıktaki Çasiv Yar kasabasında, Ukrayna askerleriyle birlikte kaldığı yerin yakınına Grad füzesi düştü. Grad füzesinin düşmesi sonucunda AFP'nin video koordinatörü Soldin yaşamını yitirirken, ekibinin geri kalanı yara almadan kurtuldu.



AFP'DEN AÇIKLAMA

AFP Başkanı Fabrice Fries, "Tüm ajans Arman'ın kaybıyla yıkıldı. Onun ölümü, Ukrayna'daki çatışmaları takip eden gazetecilerin her gün karşı karşıya kaldıkları risk ve tehlikelerin korkunç bir hatırlatıcısıdır" ifadesinde bulundu.

