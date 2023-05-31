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Funda Arar, Atatürk'e bakarak şarkı söyledi: Dakikalarca ayakta alkışlandı

Konserinde 'Seni Yazdım' şarkısını Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları eşliğinde söyleyen Funda Arar dakikalarca ayakta alkışlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:46
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Ünlü şarkıcı Funda Arar, yaz konserlerine Harbiye Açık Hava ile başladı.

Konserde Müslüm Gürses'in 'Seni Yazdım' şarkısını Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları eşliğinde seslendiren Arar, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tüyleri diken diken eden o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 


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