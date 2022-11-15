Kasım ayı meyveleri nelerdir? Kasım ayından hangi meyveler tüketilmeli?
Soğuk rüzgaların etkisini göstermeye başladığı kasım ayında, dikkat edilmesi gereken faktörlerin en başında bağışıklık sistemi geliyor. Bağışıklık sistemini mevsimine uygun besinlerle desteklemek bu noktada önemli rol oynuyor. Meyvelerin iyileştirici gücünden faydalanmak da oldukça önemli. İşte kasım ayının en lezzetli meyveleri...
Mandalina
A, C, B1, B,2, B3, B9, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum ve flavonoid bakımından oldukça zengin olan mandalina, vücuttaki yaraların ve yanıkların hızla iyileşmesini sağlıyor. Çeşitli göz hastalıklarına engelleyici olan mandalina, kasım ayının en lezzetli meyvelerinden.
Trabzon hurması
Trabzon hurması veya Cennet hurması, önemli bir C vitamini deposudur. Çeşitli enfeksiyonlarla savaşan, saç ve cilt sağlığına oldukça büyük katkısı olan Trabzon hurması, kasım ayının lezzetli meyvelerindendir.
Portakal
İçeriğindeki zengin C vitamini sayesinde, kansere neden olan serbest radikallerle savaşan portakal, bağışıklık sistemini korurken göz sağlığına da olumlu etkilerde bulunuyor. Portakal, kasım ayında tüketilebilir.
Ayva
A, B, C vitaminleri ve potasyum bakımından zengin olan ayva, vücudu virüslere karşı korurken, kalp damar sağlığına da olumlu etkilerde bulunuyor. Antioksidan içeriğiyle kansere karşı da savaş açan ayva, kasım ayında tüketilebilir.
Greyfurt
B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfat içeren greyfurt, felç riskine karşı koyurucu rolde oynuyor. Bağışıklık sistemini destekleyen ve sindirim sistemini iyileştiren greyfurt, kasım ayının en lezzetli meyvelerinden.
Bal kabağı
A, B, E vitaminleri, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor bakımından zengin olan bal kabağı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsak haraketlerini de düzenleyen bal kabağı, kasım ayının en lezzetli meyvelerinden.
Nar
C vitamini, antioksidan ve fenolik bileşenler açısından zengin olan narın kansere karşı koruyucu etkisi var. Kalp damar hastalıklarının riskini de azaltan nar, kasım ayının en lezzetli meyvelerinden.
Muz
Oldukça zengin bir lif, potasyum, antioksidan, B6 ve C vitamini kaynağı olan muzun, kansere ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi var. Kan şekerini dengeleyen ve sindirim sistemine destek olan muz, kasım ayında tüketilebilir.
Armut
A, B1, B2, K ve C vitaminleri açısından zengin olan armut, yüksek tansiyonu dengelerken, kalp damar hastalıklarına karşı da koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kanama bozukluklarına iyi gelen armut, kasım ayında tüketilebilir.
Elma
A, B, B6, C, E vitaminleri, demir, fosfor ve bakır mineralleri bakımından olduça zengin olan elma, yorgunluğu azaltmaya yardımcı oluyor ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına katkı sağlıyor. Bağışıklık sistemini destekleyen ve demir emilimini artıran elma, kasım ayında tüketilebilir.
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