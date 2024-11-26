Şirket 'yeniden yapacağız' dedi... Yerel halk 'seks festivali'ne tepkili!

Adını paylaşmak istemeyen bir bölge sakini geçen festival öncesi basına demecinde şunları söylemişti:

"Daha önce de gürültüleri duymuştum ve uyumaya çalışırken duymak isteyeceğiniz sesler değildi. Dürüst olmak gerekirse biraz keyifsiz görünüyor. Benim tarzım değil, herkesin kendi tercihi, fakat köyümüzde böyle bir şeyi ne istiyoruz ne de buna ihtiyacımız var..."