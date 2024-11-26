Şirket 'yeniden yapacağız' dedi... Yerel halk 'seks festivali'ne tepkili!

Şirket 'yeniden yapacağız' dedi... Yerel halk 'seks festivali'ne tepkili!

İngiltere'de Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan bir 'seks ve fetiş festivali,' bölge sakinlerinin tüm itirazlarına rağmen yapılmıştı. Organizasyon şirketi, festivalin bu yıl yine aynı yerde yapılacağını duyurdu. Yerel halk tepkili.

Dış Haberler Servisi
26 Kasım 2024 Salı, 17:29
Şirket 'yeniden yapacağız' dedi... Yerel halk 'seks festivali'ne tepkili!

İngiltere'nin güney doğusundaki Lincolnshire'da, Temmuz ayında bir etkinlik şirketi tarafından, 'seks ve fetiş festivali,' düzenlenmişti. Olaya büyük tepki gösteren yerel halk, ilgili kurumları adeta şikayet yağmuruna tutmuştu.

Şirket 'yeniden yapacağız' dedi... Yerel halk 'seks festivali'ne tepkili!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, etkinlikte yer alan aktiviteleri gözler önüne sermişti. Eş değiştirme, direk dansı, köpük partileri ve hatta mobil zindanlar gibi etkinliklerin olduğu festival sonrası köyün yerel sakinleri, kamp alanından gelen 'çığlık ve inleme' seslerinden şikâyetçi oldu.

Şirket 'yeniden yapacağız' dedi... Yerel halk 'seks festivali'ne tepkili!

Buna karşın organizasyon şirketi, 'Britanya’nın en büyük yetişkin festivali' olarak adlandırılan Swingathon'un, "2025 yılında yine aynı yerde düzenleneceği" duyurdu. Organizatörler, çadırlarının yüzde 25’inin şimdiden satıldığını açıkladı.

Şirket 'yeniden yapacağız' dedi... Yerel halk 'seks festivali'ne tepkili!

Adını paylaşmak istemeyen bir bölge sakini geçen festival öncesi basına demecinde şunları söylemişti:

"Daha önce de gürültüleri duymuştum ve uyumaya çalışırken duymak isteyeceğiniz sesler değildi. Dürüst olmak gerekirse biraz keyifsiz görünüyor. Benim tarzım değil, herkesin kendi tercihi, fakat köyümüzde böyle bir şeyi ne istiyoruz ne de buna ihtiyacımız var..."

seks festivali eş değiştirme FESTival ingiltere

En Çok Okunan Haberler