25,5 milyar TL'lik serveti aramak için resmen başvurdu!
İngiltere'nin gündemine düşen bu olayda, 584 milyon sterlinlik bir servetin anahtarının bulunduğu harddiskin çöpe atıldığını savunan bir adam, çöp sahasını kazmak için belediyeye başvurdu.
İngiltere'nin güneybatısındaki Newport kentinden James Howells, 2009 yılında madencilik yaparak toplamda 8 bin Bitcoin biriktirdi.
Bitcoin'in o günlerde piyasa değeri henüz belirlenmemişti, fakat bugün, bu miktar en az 584 milyon sterlin, yani yaklaşık 25,5 milyar TL'ye karşılık geliyor.
Howells, Bitcoin’lerini sakladığı cüzdanın anahtarını içeren harddiskin, eski sevgilisi Halfina Eddy-Evans tarafından 'yaklaşık 10 yıl önce çöpe atıldığını' iddia ediyor.
Hard diski, Howells’in talebiyle çöpe attığını belirten Eddy-Evans, MailOnline’a yaptığı açıklamada, "Evet, attım, çünkü benden bunu yapmamı istedi. Bana, 'Burada çöpe gitmesi gereken bir torba var' dedi. Onu bulmasını çok isterim. Çünkü bu konuyu duymaktan yoruldum. Kaybolması benim suçum değil" şeklinde konuştu.
Sahibi olduğunu iddia ettiği Bitcoin'leri, "Bu, bölgeye çok büyük fayda sağlayabilecek çılgınca bir servet" şeklinde tarif eden Howells ise, Eddy-Evans’ın bu işlemi kendisinin izni olmadan yaptığını ve servetin bulunması gerektiğini söyledi.
Şu anda Newport belediyesinden, çöp sahasını kazmak için izin almaya çalışan Howells, şayet Bitcoin'lere ulaşabilirse servetin yüzde 10’unu şehre bağışlamayı vaat ediyor.
Bu olay, dünyanın en pahalı "çöp avı" olarak gündemde yer alıyor.
Bitcoin, an itibariyle yaklaşık 3 milyon 200 bin TL üzerinden işlem görüyor...
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