25,5 milyar TL'lik serveti aramak için resmen başvurdu!

Hard diski, Howells’in talebiyle çöpe attığını belirten Eddy-Evans, MailOnline’a yaptığı açıklamada, "Evet, attım, çünkü benden bunu yapmamı istedi. Bana, 'Burada çöpe gitmesi gereken bir torba var' dedi. Onu bulmasını çok isterim. Çünkü bu konuyu duymaktan yoruldum. Kaybolması benim suçum değil" şeklinde konuştu.