Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:25

Güncelleme: 26.11.2024 - 13:28

Paul Rosolie, 2014 yılında Amazon Yağmur Ormanları’nın yok oluşuna dikkat çekmek için dev bir yeşil anakonda tarafından canlı canlı yutulmayı denedi ve bu anlara, Discovery Channel için hazırladığı, 'Eaten Alive' isimli belgeselinde yer verdi.

Özel bir karbon fiber elbise giyen ve domuz kanına bulanarak yılanı baştan çıkarmaya çalışan Rosolie, bir saatlik mücadele sonunda işler ters gidince deneyi sonlandırmak zorunda kaldı. Belgesel, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarsa da hayvan hakları açısından eleştirildi.

Bu sıra dışı deney, hem cesareti hem de etik boyutuyla tartışma yarattı.

NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

Eaten Alive isimli bu tartışmalı belgeselde Rosolie, Amazon Yağmur Ormanları’nın ücra bir bölgesine giderek, devasa boyutlarıyla tanınan yeşil anakondanın izini sürdü.

Yılanlar konusunda bilgili olmayanlar için şunu hatırlatmak faydalı olacaktır: Yeşil anakonda dünyanın en büyük ve en ağır yılanıdır. Zehirsiz olmalarına rağmen jaguar gibi büyük hayvanları ve eğer gözlerine kestirirlerse bir insanı dahi yutabilecek kapasitededirler.

Konumuza dönecek olursak... Rosolie, bu riskli girişim için özel bir karbon fiber elbise diktirdi. Söz konusu elbise kameralar, mikrofon, yüz maskesi ve ezilmeye dayanıklı malzemelerle donatılmıştı. Rosolie daha sonra domuz kanına bulandı ve yılana yaklaştı.

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Zira yılan, Rosolie’yi doğrudan yutmak yerine "yemeğiyle oynamaya" karar vermişti. Kayda alınan görüntülerde Rosolie'nin, "Beni sarıyor, kollarımı sabitledi. Hiçbir şey yapamayacağımı biliyor" dediği duyuluyor...

NE KADAR DAYANABİLDİ, NEDEN BIRAKTI?

Girişim yaklaşık bir saat sürdü. Ancak Rosolie, kolunun kırılmak üzere olduğunu fark edince deneyi sonlandırmak zorunda kaldı.

Maceracı belgesel yapımcısı o anları şöyle anlattı:

"Kolumu öyle bir pozisyona getirdi ki, tüm gücünü uyguluyordu. Kemiklerimin esnediğini hissettim. Ve tam kırılmak üzere olduğunu hissettiğimde pes etmek zorunda kaldım..."

Belgesel daha sonra, 'yanıltıcı olduğu' ve 'hayvanı istismar ettiği' gerekçesiyle eleştirilse de, Rosolie bu şok edici eylemi, yağmur ormanlarının korunmasına dikkat çekmek ve bu amaca fon sağlamak için yaptığını savundu.