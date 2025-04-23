2025'in en çok beklenen oyunları: Bu oyunlar satış rekorları kırabilir

GRAND THEFT AUTO VI

Tartışmasız ki son yılların en çok beklenen oyunu yeni Grand Theft Auto. oyuna dair yeni bilgiler sızsa da herkes yeni fragman için gün sayıyor. 2025 yılının sonuna doğru çıkış yapması beklenen ve oyuncuları bir kez daha Vice City'ye götürecek oyunun satış rekoru kırması bekleniyor.