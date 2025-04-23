2025'in en çok beklenen oyunları: Bu oyunlar satış rekorları kırabilir
2025'in ilk yarısı neredeyse geride kalırken, oyunseverler bu yıl çıkacak oyunların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, 2025'in en çok beklenen oyunları...
2025'in ilk 4 ayında birbirinden iddialı oyunlar satışa çıktı. Oyunseverler yılın geri kalanında piyasaya sürülecek yeni oyunları da araştırıyor. İşte, 2025'in en çok beklenen oyunları...
GRAND THEFT AUTO VI
Tartışmasız ki son yılların en çok beklenen oyunu yeni Grand Theft Auto. oyuna dair yeni bilgiler sızsa da herkes yeni fragman için gün sayıyor. 2025 yılının sonuna doğru çıkış yapması beklenen ve oyuncuları bir kez daha Vice City'ye götürecek oyunun satış rekoru kırması bekleniyor.
MAFIA: THE OLD COUNTRY
Efsane hâline gelen Mafia serisinin son oyunu olan Mafia: The Old Country 1900'lü yıllarda yeraltı dünyasının acımasız yönünü oyunseverlere sunacak. Oyun 8 Ağustos 2025'te piyasaya sürülecek.
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
Oyun dünyasının efsanevi oyun geliştiricilerinden Hideo Kojima, ilk Death Stranding oyununda oyunseverlerin aklında soru işaretleri bırakmıştı. Oyunu bekleyerenler Death Stranding 2'de işin içine daha fazla karakter dahil olurken, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlığını kurtarmak için yeni bir yolculuğa çıkacak. Oyun 24 Haziran 2025'te oyunseverlerle buluşacak.
GHOST OF YŌTEI
Geride kalan yılların en başarılı oyunlarından biri Ghost of Tsushima oldu. Beş yıllık aranın ardından piyasaya sürülecek Ghost of Yōtei, ilk oyundaki olaylardan 329 yıl sonrasını konu alıyor. Yeni oyunda oyuncular bir kadın savaşçı olan Atsu'yu kontrol edip Yōtei Dağı'nı çevreleyen ve beklenmedik tehlikelerle dolu topraklarda yepyeni bir maceraya çıkacak.
CRIMSON DESERT
Crimson Desert, Pywel adlı bir kıtada, bir Orta Çağ fantezi dünyasında geçmektedir. Ana karakter Macduff, kendisini liderliğin yükleri ve geçmişinin acı verici anıları ile kuşatılmış bulan bir paralı askerdir. Oyunun 2025'in sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
DUNE: AWAKENING
Oyuncular devasa ölçekli bir haritada efsane kitap serisi Dune'un Arrakis kentinde hayatta kalmaya çalışacak. Online olacak oyunda yüzlerce oyuncu birlikte oyunun keyfini çıkartabilecek. Oyun 5 Haziran 2025'te çıkacak.
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