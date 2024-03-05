Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: İşte Diyarbakır'ın damak çatlatan lezzeti Nergizleme tarifi...

Nergizleme, kısaca yumurta salatası olarak tanımlayabileceğimiz, Diyarbakır yöresine ait bir tariftir. Altın günlerinde, çay sohbetlerinde veya kahvaltılarda tüketilebilen bu salata, çayın yanında harika bir lezzet sunar. Yapımı oldukça kolay olan bu salatanın hazırlanışı için birkaç temel malzeme yeterlidir. Peki kahvaltı sofralarınızın gözdesi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte Diyarbakır'ın damak çatlatan lezzeti Nergizleme tarifi...