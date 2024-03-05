Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: İşte Diyarbakır'ın damak çatlatan lezzeti Nergizleme tarifi...

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2024 Salı, 22:55
Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: İşte Diyarbakır'ın damak çatlatan lezzeti Nergizleme tarifi...

Diyarbakır, Türkiye'nin en güzel ve mutfağı en zengin şehirlerinden biridir. İsim olarak duyduğunuzda içinde farklı bir lezzet barındığını hissettiğiniz Nergizleme, Diyarbakır mutfağının pazar kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Hatta kahvaltıyı kaçıranların üzüleceği bir lezzet şölenidir.

Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: İşte Diyarbakır'ın damak çatlatan lezzeti Nergizleme tarifi...

Nergizleme, kısaca yumurta salatası olarak tanımlayabileceğimiz, Diyarbakır yöresine ait bir tariftir. Altın günlerinde, çay sohbetlerinde veya kahvaltılarda tüketilebilen bu salata, çayın yanında harika bir lezzet sunar. Yapımı oldukça kolay olan bu salatanın hazırlanışı için birkaç temel malzeme yeterlidir. Peki kahvaltı sofralarınızın gözdesi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte Diyarbakır'ın damak çatlatan lezzeti Nergizleme tarifi...

Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: İşte Diyarbakır'ın damak çatlatan lezzeti Nergizleme tarifi...

NERGİZLEME TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1/2 demet maydanoz

4 dal taze soğan

1 adet kuru soğan

2 dal taze nane

1 çay kaşığı (silme) tuz

1 çay kaşığı (silme) pul biber

1/2 çay kaşığı (silme) karabiber

Yapılışı:

Yumurtaları bir kaba alıp üzerlerini geçecek kadar su koyun. 

Ocağın altını açın ve tamamen katı olmaları için yaklaşık 7 dakika pişmeye bırakın.

Yumurtalar haşlandıktan sonra soğumalarını bekleyin. 

Kabuklarını soyun ve küp küp doğrayıp bir kenara alın.

Derince bir kabın içerisine yeşil soğanı, kuru soğanı, maydanozu ve naneyi çok ince ince olacak şekilde doğrayarak alın.

Baharatlarını da ekleyip güzelce harmanlayın.

Doğradığınız yumurtaları da ekleyip, yumurtaları dağıtmamaya özen göstererek karıştırın ve bir servis tabağına alıp servis edin.

Afiyet olsun!

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