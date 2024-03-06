Bayburt'un gözde yemeği: İşte leziz Galacoş tarifi ve püf noktaları...

Bayburt'un eşsiz lezzeti Galacoş, çıtır çıtır pidesi, ferahlatıcı sarımsaklı yoğurdu, kıyır yeşil mercimeği ve lezzetli kıymalı iç harcıyla herkesin damağını şenlendiriyor. Bu muhteşem yemek, Bayburt'tan tüm Türk mutfağına yayılarak en sevilen tatlar arasında kendine sağlam bir yer edindi. Her lokmasıyla büyük küçük herkesi mest eden Galacoş, yöresel lezzetlerin en sevilen temsilcilerinden biri haline geldi. Peki Bayburt'un gözde yemeği olan leziz Galacoş nasıl yapılır? İşte tarifi...