Bayburt'un gözde yemeği: İşte leziz Galacoş tarifi ve püf noktaları...
Bayburt'un gözde yemeği olan galacoş, mercimek temelli geleneksel bir ana yemektir. Son dönemlerde popülerliği artan galacoş, Bayburt mutfağında sıkça tercih edilen bir lezzet haline gelmiştir. Bu yemek, yöresel tatların zenginliğini yansıtarak mutfaklarda kendine özgü bir yer edinmiştir.
Bayburt'un eşsiz lezzeti Galacoş, çıtır çıtır pidesi, ferahlatıcı sarımsaklı yoğurdu, kıyır yeşil mercimeği ve lezzetli kıymalı iç harcıyla herkesin damağını şenlendiriyor. Bu muhteşem yemek, Bayburt'tan tüm Türk mutfağına yayılarak en sevilen tatlar arasında kendine sağlam bir yer edindi. Her lokmasıyla büyük küçük herkesi mest eden Galacoş, yöresel lezzetlerin en sevilen temsilcilerinden biri haline geldi. Peki Bayburt'un gözde yemeği olan leziz Galacoş nasıl yapılır? İşte tarifi...
GALACOŞ TARİFİ
Malzemeler:
200 gram dana kıyma
1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
1,5 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)
2 yemek kaşığı domates salçası
1/2 çay bardağı sıvı yağ
3 diş sarımsak (yoğurt için)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı yoğurt (çırpılmış)
4 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş, üzeri için)
3 adet tırnak pide (fırınlanmış)
Yapılışı:
Tırnak pideleri küp doğrayıp, üzerilerine sıvı yağ gezdirin ve 170 derece fırında 10 dakika kadar fırınlayın.
Yeşil mercimekleri haşlayın.
Geniş bir tencerede sıvı yağ ve soğanı güzelce kavurun ve içerisine kıymayı ekleyin.
Kıyma suyunu çektikten sonra salçayı ve baharatlarını da ekleyin.
Son olarak haşladığınız mercimekleri de kıymaların üzerine ilave ettikten sonra bir iki kere ocakta çevirin ve ocaktan alın.
Sunacağınız servis tabağına pideleri alın.
Üzerine çırpılmış yoğurdun yarısını pidelerin üzerine yaydıktan sonra mercimekli karışımı da ekleyin.
Son olarak kalan yoğurdu da serpiştirdikten sonra eritilmiş tereyağını yemeğin üzerine gezdirin ve sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun!
Püf noktası:
Malzemelerin belirtilen sırayla kullanılması ve tam kıvamında pişirilmesi en önemli detaydır.
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